Интернет-компании выступили против инициативы министра культуры Владимира Мединского защитить российское кино, разрешив досудебную блокировку сайтов с нелицензионным контентом. Члены Российской ассоциации электронных коммуникаций написали письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщив, что эта инициатива создает опасный прецедент — внесудебный порядок предлагатся применить к экономическим спорам, а не для защиты прав и свобод человека или обеспечения безопасности государства. В РАЭК входят более 100 интернет-компаний, в том числе Mail.ru Group, Google, eBay, Ozon, Rambler & Co, РБК, Microsoft и другие.
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По моему мединский вместе с димоном в
тоскануотставку просятся.
Я бы еще понял блокировать за любой пиратский контент (хотя без суда это перебор, слишком «большие щепки» могут быть) но блокировать только Российское это получается популяризировать голливуд руками российского же государства.
Вот уж правда дурак хуже предателя.