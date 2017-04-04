Интернет-компании выступили против инициативы министра культуры Владимира Мединского защитить российское кино, разрешив досудебную блокировку сайтов с нелицензионным контентом. Члены Российской ассоциации электронных коммуникаций написали письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщив, что эта инициатива создает опасный прецедент — внесудебный порядок предлагатся применить к экономическим спорам, а не для защиты прав и свобод человека или обеспечения безопасности государства. В РАЭК входят более 100 интернет-компаний, в том числе Mail.ru Group, Google, eBay, Ozon, Rambler & Co, РБК, Microsoft и другие.