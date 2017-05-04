Бывший президент Hidalgo Дмитрий Солопов с партнерами будут заниматься развитием нового продукта «Ведомостей» на Кипре. Для местной русскоязычной аудитории планируют организовать локальные продажи онлайн-рекламы и ленту новостей. Солопов рассказал «Коммерсанту», что, «по существу, это франшиза» издания. Контент издания под paywall может быть открыт для пользователей с кипрскими IP в зависимости от рекламных сборов. Объем инвестиций и стоимость лицензии Солопов не раскрыл, однако считает, что вложения вернутся в течение пары лет.