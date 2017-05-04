Представители Facebook рассказали о финансовых результатах за первый квартал 2017 года. Так, чистая прибыль за этот период составила $3,064 млрд (на 76% больше, чем в прошлом году), а выручка — $8,03 млрд. Выручка компании от рекламы составила $7,857 млрд — на 51% больше показателя за то же время в 2016 году. Число активных пользователей соцсети на 31 марта стало составлять почти 2 миллиарда. Каждый месяц сайтом пользуется 1,94 млрд человек, ежедневно заходят 1,3 млрд.