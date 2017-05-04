Иностранные компании, поставщики электронных услуг в России, перечислили в бюджет примерно 2 миллиарда рублей «налога на Google» (НДС с продаж электронных услуг) по итогам первого квартала 2017 года. Всего на учете в ФНС находятся 111 иностранных компаний. Среди них — Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix и Wargaming, Bloomberg, Financial Times и футбольный клуб Chelsea как дистрибутор видеоконтента. Об этом сообщили «Ведомости».