Cпециалисты по интеллектуальной собственности компании Claims Александра Курдюмова и Антон Ендресяк разобрали по просьбе «Роем!» новость о том, что Яндекс.Музыка разрешила пользователям загружать в сервис любую музыку и делиться ею с другими пользователями. Это может оставаться в рамках закона, но для этого «Яндексу» нужно будет соблюсти несколько условий.

Раньше сервис Яндекс.Музыка являлся провайдером исключительно легального контента: со всеми музыкальными партнерами у «Яндекса» были заключены лицензионные соглашения, по которым компания воспроизводила и передавала в эфир полученные композиции, за что платила вознаграждение правообладателям.

С открытием новых возможностей для пользователей по загрузке сторонней музыки, на площадке появляется «серый контент», права на который у Яндекс.Музыки нет. При этом официальные лица компании утверждают, что готовы платить необходимые вознаграждения правообладателям произведений, вновь загружаемых пользователями. Однако, речь идет только о тех музыкальных партнерах, с которыми «Яндекс» уже сотрудничает. Как же быть с иными исполнителями, которые загружают свою музыку на ресурс, и по закону также имеют право на выплату вознаграждения? На этот вопрос компания не отвечает.

Кроме того, важное обстоятельство: при загрузке контента в фонотеку пользователь вправе выбрать режим загрузки. Песня, загруженная «для личного пользования», будет видна только загрузившему ее лицу. Остальные треки будут доступны любому пользователю приложения. Что это означает юридически?

Первый вариант — загрузка контента только для себя представляет собой свободное использование произведения в личных целях, регламентированное ст. 1273 ГК РФ, оно не требует согласия правообладателя и выплаты соответствующего вознаграждения. В данном случае не происходит и нарушения прав авторов и исполнителей. Иначе дела обстоят со вторым вариантом: ситуация, при которой загруженная композиция видна другим пользователям сервиса, является частным случаем использования в соответствии со ст. 1228 ГК. Такое использование не может быть осуществлено без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения. Получается, что, загружая неизвестный ранее «Яндексу» трек для общего пользования, пользователь сервиса нарушает права третьих лиц (авторов и иных правообладателей): как авторские, так и смежные, гарантированные ст. 1268, 1317, 1324 ГК РФ и др.

Какие последствия

Очевидно, что кто-то должен нести ответственность за правонарушения. Кажется справедливым, что отвечать должны оба участника: и тот, кто загрузил нелегальный контент, и тот, кто предоставил такую возможность. В действительности ситуация не так однозначна.

Согласно ст. 1253.1 ГК РФ в данной цепочке «Яндекс» выступает информационным посредником, то есть предоставляет площадку, но не выступает инициатором распространения информации. Согласно этой статье, компании необходимо доказать два факта, чтобы исключить свою ответственность перед правообладателями:

«Яндекс» не знал , что пользователь не обладает правами на загрузку композиции и

что пользователь не обладает правами на загрузку композиции и «Яндекс» прекратил доступ к нелегальному контенту по требованию правообладателя.

Новая редакция условий использования сервиса Яндекс.Музыка, размещенная на сайте 2 мая 2017 года, особо отмечает, что пользователь гарантирует юридическую «чистоту» материалов, загружаемых на сайт, а «Яндекс» берет на себя обязанность закрывать доступ к неправомерно размещенной информации по первому требованию правообладателя. Кроме того, компания публично заявляет о специальной системе сканирования загруженных композиций с помощью системы распознавания контента в целях предотвращения нарушений интеллектуальных прав. Как показывает судебная практика по аналогичным делам с компанией «Вконтакте», такая система «цифрового отпечатка» признается судами как достаточная и эффективная техническая система, позволяющая бороться с нарушениями (например).

Таким образом, если все условия, публично оглашенные компанией, действительно будут ею соблюдаться, ответственность «Яндекса» как информационного посредника исключается. Однако если компания все же отступит от собственных правил, ей грозит иск с требованиями о компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за каждое музыкальное произведение, права на которое нарушены, согласно ст. 1301 и 1311 ГК РФ.

Но что же делать правообладателям? Кто несет ответственность за распространение нелегального контента, при его появлении? Учитывая, что именно пользователь выступает инициатором распространения нелегального контента, ложится ли вся ответственность на пользователя?

Формально, пользователь действительно несет ответственность за нарушение прав. Более того, в России за нарушение авторских прав предусмотрена не только гражданско-правовая, но и уголовная ответственность. Яркий пример уголовного процесса за незаконное распространение нелицензионного контента — дело супругов Лопуховых, в котором нарушителей ждал обвинительный приговор и лишение свободы.

Безусловно, наказание по такого рода делам встречается очень редко; в случае с Яндекс.Музыкой вряд ли можно будет доказать особо крупный размер нарушения. Более того, в современной судебной практике остается неразрешенным вопрос о том, как доказать, что конкретное физическое лицо совершило нарушение в Интернете. Частыми доказательствами являются сравнение «главных фотографий профиля» с фотографией паспорта, изучение информации профиля и показания самих лиц. Так, например, с помощью основной фотографии пользователя был установлен «хозяин» страницы в рамках уголовного дела № 1−330/2016. Иногда пользуются сведениями об администраторе домена, как было сделано в рамках громкого дела супругов Лопуховых, озвученном выше. Однако большинство этих приемов не актуальны для профилей «Яндекса», поскольку обычно там не размещается множество информации о хозяине или его личные фото, доказать правонарушение будет крайне трудно.

Как устроены конкуренты

Основной конкурент Яндекс.Музыки в России — социальная сеть «ВКонтакте», позволяющая пользователям загружать свою музыку, не первый год отбивается от многочисленных исков правообладателей (например, дело № А56−34224/2013 или дело № А56−42539/2013), в которых юристам ВК пришлось доказывать, что они не несут ответственность за действия пользователей. Интересно, что в первом указанном деле доказать этого они не смогли, так как не закрыли доступ к спорным фонограммам — пришлось решать вопрос мировым соглашением.

Стриминговый сервис Apple Music и многие другие также дают возможность пользователям «загружать» в плеер собственные треки. Однако в данном случае проблем с законом не возникает: пользователь может прослушать их только самостоятельно и только из собственной фонотеки, что позволяет исключить нарушение прав третьих лиц, в силу ст. 1273 ГК РФ.

Как изменить ситуацию

Новый подход Яндекс.Музыки к загрузке контента встретил активную критику со стороны правообладателей. И это вполне объяснимо: несмотря на тот факт, что формально при выполнении всех необходимых условий «Яндекс» не нарушает прав авторов и исполнителей, фактически компания открывает возможности для бесконтрольного распространения чужих произведений на одном из крупнейших стриминговых ресурсов страны.

Представляется, что для того, чтобы убедить правообладателей в своей добросовестности, «Яндексу» стоит — помимо формальных мероприятий по исключению своей ответственности — сделать еще несколько шагов навстречу авторам и исполнителям. Например, это могут быть такие меры:

Расширение имеющихся соглашений с крупными лейблами , чтобы последние предоставили больший объем фонограмм к использованию « Яндексом»; Заключение лицензионных соглашений с начинающими музыкантами самостоятельно без привлечения лейблов , как это делает , к примеру , Spotify; Запрос подтверждения со стороны пользователей наличия у него прав на загрузку контента в том случае , если он выбирает режим « для всех».

Подобные меры, на наш взгляд, позволили бы лучше обеспечить защиту прав авторов и исполнителей, при этом наполнив музыкальную коллекцию «Яндекса» новыми композициями. Такие условия могли бы убедить правообладателей в том, что «Яндекс» не планирует недобросовестно пользоваться нелегальным контентом, воспользовавшись несовершенством законодательства.