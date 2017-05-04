Фонд Oakley Capital объявил о сделке по приобретению компании Plesk, входившей ранее в Parallels Holdings. Oakley Capital заплатил $27,4 млн за 51% акций Plesk, говорится в сообщении фонда.

Plesk был успешен, как в рамках холдинга, так и в качестве самостоятельной компании. Будучи зрелым, прибыльным и стабильным лидером в сегменте контрольных панелей и веб-хостинга, компания вызывала живой интерес, как минимум у трех заинтересованных в покупке сторон, в том числе Oakley. Правление и акционеры согласились с тем, что предложение Oakley отражало интересы всех сторон, и сделка была заключена, — заявил Яков Зубарев, президент Parallels.

Plesk — коммерческая платформа для веб-хостинга, она была разработана в Новосибирске. В июле 2003 года она была приобретена компанией SWsoft, позднее переименованной в Parallels. В 2016 году выручка Plesk составила 28 млн, EBITDA — $14 млн.

В 2015 году Parallels продал свое B2B подразделение Odin Service Automation компании Ingram Micro. В результате сделки Ingram Micro получила права на технологии по управлению облачными услугами, интеллектуальную собственность, закрепленную в патентах, и бренд Odin. К ней также перешли 500 сотрудников, занимающихся разработкой платформы Odin Service Automation.