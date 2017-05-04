Разработчики сторонних приложений на ОС Android смогут использовать возможности «Навител Навигатор» в своих продуктах, в том числе для коммерческого использования. API работает на лицензионной версии приложения «Навител Навигатор» для ОС Android.

— заявил разработчик навигационного ПО и карт. 24 апреля выяснилось, что конкурирующая навигация «Яндекса» из бесплатной станет платной для такси, курьеров и другого бизнеса. Платить не будут водители, которые смогут выглядеть в глазах «Яндекса» частными лицами. Сейчас это те люди, что переходят в «Навигатор» по клику из других приложений не больше десяти раз в сутки. Остальных «Яндекс» заносит в базу водителей-профессионалов и намерен брать с них плату, пока неизвестного размера.

«Навител Навигатор» — платное приложение, в зависимости от полноты карт его цена меняется. Например, вся Россия стоит 2100 рублей, только центральная часть — 1000 рублей.

Параллельно с приложениями для водителей владелец Navitel АО «Центр Навигационных Технологий» продаёт и системы мониторинга транспорта. «Яндекс» продаёт на этом рынке услуги Яндекс.Таксометра — «Яндекс» купил ПО для управления таксопарком в 2015 году. Сейчас к «Таксометру» подключены около 1000 компаний и 200.000 водителей, с каждого их них собирается плата (разная, в Москве она в несколько раз выше, чем в малонаселённых регионах). Среди уже подключённых к «Яндексу» профессионалов есть те, кто работает с проектами Яндекс.Такси, Яндекс.Доставка, и есть прямые конкуренты этих проектов. Так ещё недавно вызов навигации «Яндекса» был в приложении водителя Uber, но теперь служба избавила подключённых к себе водителей от «Яндекса», за который, вероятно, придётся платить владельцу приложения, самому Uber (что полностью соответствует традиции переложения капитальных расходов с владельцев IT-сервиса на конечного водителя).