«Известия», возможно, получили финансовую отчётность Telegram Messenger LLP — для публикации газета пока выбрала только справку о человеке контролирующем компанию — Павле Дурове. Из опубликованного листа следует, что основатель ВКонтакте и Telegram — гражданин Сент-Китс и Невис, с постоянным местом жительства в Финляндии. Подробностей о финансах Telegram газета не привела за исключением строчки о том, что Дуров контролирует 75% или более процентов компании.
О том, что когда-то в 2013 Павел Дуров получил паспорт небольшого острова в Карибском море источники рассказали «Известиям» 3 года назад. Паспорт Сент-Китс и Невис можно получить в обмен на инвестиции в экономику островов, это гражданство удобно для путешествий. Как неоднократно упоминали различные СМИ, Дуров и команда Telegram — «кочевники». В прошлом привязка предпринимателя к Финляндии была достаточно условной. Команда Telegram арендовала дачу на озере в Савитайпале, неподалёку от Лаппеенранты, но в разные времена работала из таких городов, как Берлин, Лондон и других.
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«Которым хватило ума понять, что в Финляндии-то получше…" (с)
Гражданство с бешеным принтером не актив :)
В чем новость? Человек, который «изобрел» фейсбук, а потом так же успешно «придумал» вотсап, не может приткнуться? Тут принято глумиться над чирями, которые по знакомству прыгают из кресла в кресло. Чем Паша-то от них отличается? Срубил бабла по-легкому, отработав на контору, и ушел в свободное плаванье по адресам.
Кстати, великий подростковый мыслитель никогда не отрицал, что его всё бесит и достало, беднягу постоянно душила необходимость ограничивать в себе ребенка и не ныть по каждому поводу. Так что готов поставить полтора моммония, что это не последняя прописка — таким постоянно что-то не нравится и шатаются они по свету аки вечные жыды.
Человек-то как раз приткнулся.
Приткнуться не можем мы, «россияне», граждане страны, которая не имеет границ, зато её имеет бешеный принтер.
Стал президентом Финляндии? ааа… резидентом.
Решил поближе к Родине.
Вы так говорите, будто человеку обязательно нужно «приткнуться». Выдумали (не только вы, люди вообще) себе в башке границы и необходимость «притыкаться».
Лично мне не нужны границы, обеспечение военной индустрии, обеспечение нахлебников в виде армии чиновников, значительную часть которых можно заменить обычными скриптами.
Ещё бы людям понять, что не нужны религии, рождающие споры, было бы вообще прекрасно.
Перед ними их родная планетная система неосвоенная, не говоря уж о бесконечном числе звёзд и других планет, а они на границы одной единственной планетки, простите, дрочат.
>Ещё бы людям понять, что не нужны религии, рождающие споры, было бы вообще прекрасно.
Щас вас растерзают…. Да и как такое стадо многомиллиардное пасти? Без мракобесия то? А вдруг перестанут верить? Думать начнут, задавать вопросы разные… Не, батенька, без мракобесия таким огромным стадом управлять не получится.
>Перед ними их родная планетная система неосвоенная…
Да хрен бы с ней. Какая система планетная, если в собственном доме полный бардак. Стадо плодится как плесень, жрать хочет от пуза, срать по потребности. Скоро всю планету покроет слоем дерьма. Что со всем этим делать, никто не знает.
Еще всевозможные Ленины и прочие Гитлеры говорили, что для управления большими массами людей изъясняться нужно попроще, в идеале бинарно. Вот эти все границы — оно как раз где-то там. Посмотрите, как Демидов классно излагает, у него всегда есть «мы» и есть «враги». :D
А если власти (любые) начнут шырнармассам втирать про то, что где-нибудь в Афганистане и Сомали тоже люди, да и неплохо было бы поскорее освоить Солнечную систему,
пока нас отсюда не выковырили враги из других систем, ну, никто же их не поймет. За исключением небольшого количества тех, кто с детства привык посматривать наверх и в другие всякие непонятные стороны.
>Ещё бы людям понять, что не нужны религии, рождающие споры, было бы вообще прекрасно.
Споры рождают не религии, споры рождают ограниченные ресурсы и неограниченный аппетит людей, кому достанется больше еды, больше женщин, больше территории, большие дома
и т. д., люди всегда хотят большего и они всегда амбициозны считая себя умнее соседа что толкает их на рисковые грабительские походы, а уж если у кого то и в правда технология чуть лучше появилась, типа винтовка с нарезкой, а у лохов еще гладкоствол то это основа вообще для больших войн.
И когда начинается сеча за ограниченные ресурсы которых жадному человеку всегда мало, встает вопрос организации больших систем, точнее больших чем у того кого ограбить надо.
И чем больше эти человеческие системы тем больше встают вопросы управления этой системой и тут на помощь приходят религии, они сплачивают ряды, задают единое направление, помогают налаживанию внутренних коммуникаций за счет единой системы ценностей которая как раз религия и дает.
Чем лучше продумана религия тем меньше надо тратиться на поддержания порядка в большой организации, самоконтроль это лучшее что дают религии людям.
Но чтоб успешно направлять массы людей на грабеж соседа религии должны быть иметь различия, хотя бы не значительные, но они должны быть, очень трудно погнать грабить одних христиан на других, они должны хоть чуток отличатся, типа католики — православные, вот когда ты гонишь христиан к примеру на большивиков безбожников то это уже другое дело, вообще прям задача легче легкого.
Потому как убивать 100% единоверцев сказывается на коррозии этой самой религии, главного стержня больших человеческих систем.
И религия должна быть всегда в ногу со временем, не работает язычество уже, значит быстро переходим на христианство, что то и оно уже устарело, меняем на демократию, но без религии точно некуда, по крайней мере пока существует человек.
>у него всегда есть «мы» и есть «враги». :D
Даже если я себе скажу что врагов нет, одни друзья, то это не значит что они, враги, тоже себе так скажут насчет меня.
Но если они не перестанут меня врагом считать одновременно со мной, то это значит что я сам себя сдал и без боя, обидно же будет умирать и без музыки, перед предками стыдно.
>с детства привык посматривать наверх
Вот я с детства на звезды смотрю, начал с бенокля, потом и телескоп свой заимел, но толку то, туда попасть пока технологий нет, и человечество с 1991 только деградирует в плане космоса, встало развитие, оставшаяся в одиночестве супердержава на лаврах почует, снапчаты и твиттеры нынче только в почете чтоб оболванивать население, оказывается только глобальная конкуренция двигает человечество вперед, а монополия только к стагнации и деградации.
>пока нас отсюда не выковырили враги из других систем
Вот за это не переживайте точно, существа которые достигшие технологического развития способного поглощать расстояния между звездами в сотни световых лет будут для нас как боги, они будут нас как заповедник редкий охранять, камушки там всякие уводить пока мы сами не можем, может еще одного Иисуса пошлют чтоб мы бережнее к друг другу относились, потому как любая жизнь среди каменных пустынь вселенной думаю довольно редка, очень редка.
>и человечество с 1991 только деградирует в плане космоса
Илон Маск, не?
>>А если власти (любые) начнут шырнармассам втирать про то, что где-нибудь в Афганистане и Сомали тоже люди, да и неплохо было бы поскорее освоить Солнечную систему…. ну, никто же их не поймет.
Вы не поверите, но именно это широким массам в совке и втирали. И что интересно — шир массы (и я в том числе) всё это прекрасно понимали и принимали)
>>Еще всевозможные Ленины и прочие Гитлеры …
Ахренительно.
Я сейчас когда читаю ентырнет «дискуссии» не вполне понимаю, вот это всё в людях всегда было и только теперь повылазило или это что-то новое эдакое?
Человечество, ау! Ты е или не?
>>Вот я с детства на звезды смотрю, начал с бенокля
Денис, есть ли вопрос, на который вы не знаете ответа?
Вы просто очень сильно преувеличиваете свой личный объем относительно этой массы. А у меня детство прошло в районе, в котором ни одного интелехента за версту не было. И когда я в предшкольном возрасте бегал и мучал всех встреченных соседей с вопросом «почему ночь сменяет день?», мне никто не смог ответить. Хотя казалось бы, куда проще. Мне тогда родители купили книжку, и в ней всё было описано наглядно и понятно. А если вам еще не наглядно, что я имею в виду под массами, то вот более современный и к тому же научный пример: https://news.mail.ru/society/29265972/
Вас смутило что? Что я ваше советское божество поставил на одну ступеньку с олицетворением зла? Я к этому отношусь просто, в любом учебнике на задачу классификации сказано: если что-то ходит как утка, крякает как утка и выглядит как утка, значит это скорее всего и есть утка.
Если господин Гитлер любил строить курганы из человеческих трупов, и господин Ленин тоже, и если по странному и совершенно необъяснимому совпадению самые большие курганы у них у обоих почему-то выходили именно из русских людей, то что же?
>>А если вам еще не наглядно, что я имею в виду под массами, то вот более современный и к тому же научный пример:…
Владимир, этот пример показывает только то, что у по крайней мере четверти росси… тьфу, жителей РФ есть чувство юмора, в отличие от отв сотрудников вциома. Интерпретировать факты нужно с учетом всей совокупности информации)
>>Вас смутило что?
Не смутило, а «в нос ударило». Неразборчивость. Нельзя до такой степени всё валить в одну кучу. Одно время это был тренд, но сейчас это уж не модно даже у законодателей этого тренда. А крякали они уж точно — по разному.