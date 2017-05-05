«Известия», возможно, получили финансовую отчётность Telegram Messenger LLP — для публикации газета пока выбрала только справку о человеке контролирующем компанию — Павле Дурове. Из опубликованного листа следует, что основатель ВКонтакте и Telegram — гражданин Сент-Китс и Невис, с постоянным местом жительства в Финляндии. Подробностей о финансах Telegram газета не привела за исключением строчки о том, что Дуров контролирует 75% или более процентов компании.

О том, что когда-то в 2013 Павел Дуров получил паспорт небольшого острова в Карибском море источники рассказали «Известиям» 3 года назад. Паспорт Сент-Китс и Невис можно получить в обмен на инвестиции в экономику островов, это гражданство удобно для путешествий. Как неоднократно упоминали различные СМИ, Дуров и команда Telegram — «кочевники». В прошлом привязка предпринимателя к Финляндии была достаточно условной. Команда Telegram арендовала дачу на озере в Савитайпале, неподалёку от Лаппеенранты, но в разные времена работала из таких городов, как Берлин, Лондон и других.