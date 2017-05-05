К первой половине 2017 года сотовые операторы РФ отказались продавать безлимитный мобильный интернет. Компании объяснили, что безлимитные тарифы мало кому нужны.

=> незначительное количество новых подключений, что в масштабах федерального оператора по сути означает полное отсутствие интереса @saldim — МегаФон (@megafonru) February 4, 2017

Однако дочка «Мегафона» Yota согласна продавать опцию «Безлимитные мобильные приложения» — это пакет неограниченного доступа к избранным сервисам, например к соцсетям. Самые популярные из них, «Одноклассники» и «ВКонтакте», принадлежат Mail.ru Group, контролирующий акционер в которой — это вышеупомянутый «Мегафон». Уже от своего имени оператор, вероятно, не будет ограничивать трафик при подключении к музыке ВКонтакте, начиная с лета 2017 года. «Мегафон» считает, что безлимитные тарифы всё-таки нужны. Однако для этого абонент должен пользоваться сервисом, который ему выбрал сам оператор.

В конце мая, в косвенно подконтрольных «Мегафону» структурах, набор «рекомендованных» сервисов увеличится, причём добавится самый «тяжёлый» по трафику — видеосервис. Как сообщили «Известия», со ссылкой на директора «Одноклассников» по продукту «Видео» Марину Краснову, «Одноклассники» превратят проект Ok Live в фактически отдельную видеосоцсеть, со своей лентой:

«Пользователи увидят прямые эфиры и видео друзей, сообществ, блогеров и знаменитостей, на которые подписались. В ленту также будут добавлены эфиры, которые лайкнули друзья»

В декабре 2016 года Mail.Ru Group начала продажи видеорекламы в ленте «ВКонтакте» и «Одноклассников». Известно, что реклама разных форматов в «Одноклассниках» растёт медленнее рекламы всего Mail.ru Group, однако руководитель сети Антон Федчин в феврале 2017 года подчеркнул, что: «Ставка по-прежнему на мобильный формат и видео, так как именно эти направления развиваются в ОК динамичнее всего». Это общая тенденция Рунета. По данным IAB Russia, в 2016 году рынок видеорекламы вырос в два раза больше, чем ожидали аналитики; а рост бюджетов на видеорекламу в Рунете обгоняет рост аудитории. У рынка, если сравнивать его с американским, до сих пор есть запас роста — доля рекламы в видеоконтенте Рунета в три раза меньше, чем в США.

Запуск «тяжёлой» по трафику, отдельной видеосоциальной сети Ok Live, выглядит вынужденным, но логичным решением даже в год, когда сотовые операторы закрыли безлимитные интернет тарифы. Нужно оговориться, что контролирующий Mail.ru Group «Мегафон» гибок — он способен даже сейчас продавать безлимитный доступ, но лишь в избранные им самим приложения (см. опыты Yota). Интересно, что за доступ на альтернативные, «чужие» площадки с видео, абоненты будут расплачиваться по счётчику, выкупленными мегабайтами, что автоматически делает их менее привлекательными.