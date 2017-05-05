У компании Fly есть бренд Wileyfox, под которым выпускаются бюджетные смартфоны (Storm, Swift, Spark) на Cyanogen OS. Разработчики поддерживают версию софта, регулярно присылая обновления. После того, как компания-разработчик Cyanogen закрылась, Wileyfox объявил, что «с Wileyfox всё будет в порядке», и пообещал новое обновление Android уже «без Cyanogen OS, но с максимальным сохранением возможностей для кастомизации прошивки». В эту версию Android, которую компания начала рассылать в конце апреля, проникли сервисы «Яндекса».

Обновление Android для смартфона Wileyfox Swift включает в себя поиск «Яндекса», Яндекс.Браузер и интегрированный в лаунчер (читай: неудаляемый) Яндекс.Дзен. Это заметил редактор «Роем!»-обладатель смартфона.

В «Яндексе» подтвердили, что договорились с Fly о таком сотрудничестве. Вообще, об интеграции «Дзена» в смартфоны разных производителей, в том числе Fly, стало известно в октябре 2016 года. Однако на тот момент речь не шла об установке поиска и об интеграции «Дзена» в лаунчер. Кроме того, сообщалось о том, что сервисы будут предустановлены на новые устройства, здесь же «Яндекс» нашёл способ проникнуть на уже купленные старые девайсы.

Представитель компании Елена Брандт сказала «Роем!», что пока речь идёт о приложениях в моделях Swift и Swift 2, но в конечном счёте сервисы «Яндекса» попадут во все модели Wileyfox на территории России. Соглашение с Fly «стало возможным после того, как началось разбирательство в ФАС», говорит представитель компании.

Речь идёт об иске ФАС против Google, которое завершилось в апреле. По итогам мирового соглашения американская компания должна перестать запрещать производителям встраивать сервисы российского поисковика в свои смартфоны.