«Мегафон» и «Вымпелком» обратились к потенциальным производителям оборудования для хранения трафика для реализации закона Яровой, но те не получили ответа ни о сведениях об оборудованиях, ни самих образцов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на трех человек, которые близки к операторам.
Также собеседники издания рассказали, что, по их мнению, оборудование может быть даже еще не разработано. По словам третьего источника, сейчас ожидать ответов от производителей рано. Среди них — компании «МФИ софт», «Норси транс», «Основа лаб», НЦИ и «Специальные технологии». Представитель НЦИ рассказал, что они не получали писем от операторов, а представители «Норси транса», «Основы лаб» и «МФИ софта» не ответили «Ведомостям».
Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева, сообщает издание, подтвердила, что они обращались к производителям оборудования. Также она отметила, что компания действительно не получила ответа, и сейчас они не имеют представления о способах и средствах реализации требований «закона Яровой». По словам Айбашевой, оставшегося времени слишком мало и вся компания поддерживает предложение перенести дату вступления в силу требований закона. Требования к оборудованию также не установлены.
Опасения появились не только у операторов, но и в Минэкономики. В Министерстве считают, что предложения Минкомсвязи по исполнению «пакета Яровой» могут привести к незапланированным расходам госбюджета, пишет «Коммерсантъ».
Минэкономики подготовило заключение для доработанного Минкосвязью проекта постановления закона, который уточняет порядок, сроки и объемы хранения информации из сети. В самом заключении — замечания и предложения Российского союза промышленников и предпринимателей и «Вымпелкома». Известно, что участники рынка не раз заявляли о том, что расходы на оборудование и софт могут вырасти в два раза.
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В общем хотели как лучше, а получилось как всегда. Не смотря на заявления ответственных товарищей что все нормально, наконец-то государство взялось…
Дуиаю что теперь окончательно ясно что это очередной попил бюджета и к заявленным целям никакого отношения не имеет и иметь не может.
да куды там, записывать. Тут, вон, только что, нефть на 47 сходила, эдак все деньги придется только на флэшки угрохать. И пока будем грохать — новая напасть не за горами. Сегодня сообщили, что пресловутый аферист Маск заявил, что планирует запустить несколько тыщ спутников для раздачи интернета, включая и уже густонаселенные районы. Т.е, таким образом, вся эта проволочно оптическая инфраструктура может быть обойдена широкими массами, включая и инет и голосовые разговоры.
Поэтому, уже сейчас адо думать про ракеты перехватчики и глушилки и переориентировать бюджеты с закона яровой на закон антимаска (заодно вообще запретить его упоминать, что не раздаражал).
Думается мне что в маска вольют бабла на эти спутники по самое не балуй, свеженапечатанного зеленого бабла, так как у страны победившего печатного станка интернет и голливуд главные средства удержания власти на планете, остальное типа тамогавков всяких это уже для финальной зачистки.
Но что то мне кажется что блокировать сигнал со спутника который и маленьким дождем то блокируется сам по себе, намного проще чум пугать матросов на дональде куке, скорее всего эти спутники для папуасов которые только только что то в интернете блокировать научились…
Но мы то люди добрые с-400 будем поставлять всем заинтересованным вместе с глушилками этих маска-спутников, акция, купи комлект с-400 получи глушилку, купи пяток таких комплектов и получи супер глушилку чтоб эсминцы даже близко не могли подойти, потому как без матросов эсминцы американские пока не плавают, а матросы их довольно пугливые, чуть что сразу на берег списываются.
скорее бы кстати эсминцы американские научились бы без матросов плавать, такие беспилотники морские, можно было бы тогда съэкономить на строительстве военных судов, наши всемогущие русские хакеры просто перехватывали бы управление, ну, а там уже перекрасить по быстрому, номера перебить и флаги поменять.
Если в советское время не могли заглушить западные голоса, хотя там радиостанций всего несколько штук было да и те на известных частотах вещали, то про глушилку спутником что-то слабо верится. Правда не понятно как инет на передачу работать будет. Со смартфона до спутника что педологией добьёшь :)
>не могли заглушить западные голоса
почему это не смогли?
заглушили на 99% примерно, к тому же аналоговый сигнал намного труднее глушить чем цифру, в цифре достаточно по формату подкидывать «единички» и будут постоянно битые пакеты или скорость на уровне пары килобит, не сильно лучше чем VPN будет, так что для широких масс заглушить без проблем получится.
И не забываем что на спутник как то передавать надо, если сигнал по земле пойдет то тут вообще все просто в рамках текущей инфраструктуры, а если прям в космос слать будут то тут уже Госсвязьнадзор в помощь.
Так что бороться с вражеской пропагандой будет вполне реально.
С Голливудом что то делать надо, вот где основная мощь катка пропаганды, делает самое страшное, подсовывает в подсознание их систему ценностей и координат, когда эта система заполняет мозг, человек на автомате относится в источнику пропаганды как к чему то родному, а к своему как к чему то неправильному и чужеродному и враждебному.
У гебельса все очень хорошо расписано про механизмы пропаганды, американцы как будто его своим евангелистом пропаганды сделали, все у них как кормчий завещал, хотя в принципе это не мудрено, у них вон и космос нацисты осваивали, обамка вообще не стыдился чисто нацистские фразы про исключительную нацию говорить, пока исключительная, потом видимо будут не стесняться говорить про высшую, а правда же, какая по сути разница между американской исключительной нацией и немецкой высшей расой…
Денис, заглушить спутники нереально в силу законов физики. Но тут другой момент. Уже была такая история со спутниками. Они не имеют права излучать на территории, которые им этого не разрешали — это нарушение правил союза электросвязи. Были попытки игнорировать — но после угрозы сбивать эти спутники — операторы всегда подчинялись национальным требованиям. В крайнем случае спутник, пролетая над Россией, просто выключает передатчики, чтобы не провоцировать.
чтож тогда за констрюкцию мы пытаемся построить, ежели она ветерка боится? в ссср кстати упирались с этим глушением и в результате он рухнул.
Следовательно, если такой прецедент был, что мы хотим обрушить в этот раз?
> заглушить спутники нереально в силу законов физики.
Это же все зависит от того от куда будет сигнал глушения идти, если внизу то возможно и не получится, хотя тоже не факт, в приемниках то супергетеродин, думаю и его можно «перевозбудить», а вот если запустить своих пяток спутников которые будут на частотах врага вещать какой либо мусор, то почему бы и нет, я не связист, поэтому конечно хз.
Но уверен что можно на конкретные спутники передавать тонны мусора и он просто не увидит реальные пакеты данных с нашей территории.
В общем думаю что задача не сложнее чем вгонять в истерику моряков дональда кука.
>ежели она ветерка боится?
Вражескую пропаганду во все времена все серьезные страны воспринимали как самое смертоносное оружие, а главное оружие с высочайшим кпд, сша к примеру уже пытаются RT прессовать, хоть у него уровень как у младенца по сравнению с медиа сша.
Почитайте кстати как в тех же сша преследовали коммунистов и вообще идеи эти, чего они боялись то?
Они же все такие толерантные и там сплошной плюрализм же…
Ассанджа и Сноудена думаю вообще можно не упоминать, если Сноуден хоть сотрудник их, то Ассанджа вообще смешно преследуют руками шведов.
>и в результате он рухнул.
Все и всё может рухнуть, тут как в боксе, никогда не знаешь от какого удара ты упадешь или твой соперник, дать боксеру четкий план конечно можно, но после первого удара по носу, планы придется корректировать минимум со скоростью ударов, а лучше быстрее.
Но главное в том что боя избежать никак не получится, мы ни прибалтика, как ноги не раздвигай, а простым сексом дело не кончится, будут насиловать до полного истребления.
Как ельцин под них в 90-ые не стелился, а Кавказ чуть не отстегнули, там на подходе уже Татарстан и Сибирь были с Уралом, ну, а потом все против всех и такая себе Африка, много ресурсов за бесплатно и бесконечная гражданская война, а они будут приезжать с окорочками нас голодных кормить, со шприцами и сердобольными питами с джоли усыновлять умирающих от голода некогда русских людей которые к тому времени неизвестно даже как называться будут, так что придется драться.
и Яровая, за такой закон, никакой ответственности не понесёт
А почему про закон Яровой всегда переживают мобильные операторы, а проводные нет? Эр-телеком, например, какой-нибудь. Ведь у проводных операторов намного больше трафика, чем у мобильных.
это, наверно, патамушта у проводников нету специализированного переживального органа в лице всяких пресс-секретарей, пиар-отделов и прочее. Которые, собсно, имеют и умение и время и ресурсы художественно описывать в сми всякие глубокие переживания своих патронов в отношении чего либо.
У тех, с проводами, все проще, они древнее, старомоднее и всякое видали. Они, конечно, наверное, тоже переживают, но в целом — им пофиг…
Что-то я не понял про «сбивание спутников» и «выключениям сигнала». Тут что никто не ловил вражеское телевидение на спутниковую тарелку? Или они специально разрешение просили.
Кроме того, если для сиби матушки можно запретить вещать с спутников, теоретически, то что с Питером деловит от которого до финской границы рулей подать? Или ив Ее отодвигать будем?