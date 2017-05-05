«Мегафон» и «Вымпелком» обратились к потенциальным производителям оборудования для хранения трафика для реализации закона Яровой, но те не получили ответа ни о сведениях об оборудованиях, ни самих образцов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на трех человек, которые близки к операторам.

Также собеседники издания рассказали, что, по их мнению, оборудование может быть даже еще не разработано. По словам третьего источника, сейчас ожидать ответов от производителей рано. Среди них — компании «МФИ софт», «Норси транс», «Основа лаб», НЦИ и «Специальные технологии». Представитель НЦИ рассказал, что они не получали писем от операторов, а представители «Норси транса», «Основы лаб» и «МФИ софта» не ответили «Ведомостям».

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева, сообщает издание, подтвердила, что они обращались к производителям оборудования. Также она отметила, что компания действительно не получила ответа, и сейчас они не имеют представления о способах и средствах реализации требований «закона Яровой». По словам Айбашевой, оставшегося времени слишком мало и вся компания поддерживает предложение перенести дату вступления в силу требований закона. Требования к оборудованию также не установлены.

Опасения появились не только у операторов, но и в Минэкономики. В Министерстве считают, что предложения Минкомсвязи по исполнению «пакета Яровой» могут привести к незапланированным расходам госбюджета, пишет «Коммерсантъ».

Минэкономики подготовило заключение для доработанного Минкосвязью проекта постановления закона, который уточняет порядок, сроки и объемы хранения информации из сети. В самом заключении — замечания и предложения Российского союза промышленников и предпринимателей и «Вымпелкома». Известно, что участники рынка не раз заявляли о том, что расходы на оборудование и софт могут вырасти в два раза.