Чешская Mayzus Property Management заявила о намерении обанкротить компанию ООО «РБК Мани», которая по мнению истца, связана с российской платежной системой RBKMoney, следует из уведомления в едином реестре юридически значимых сведений. RBK Money была создана 7 октября 2002 года на Украине группой инвесторов под брендом RUpay. В 2008 году сервис вошел в состав холдинга РБК, сменив название на RBKMoney. В 2014 году холдинг РБК продал актив компанию с убытком для себя, при этом компания сохранила старый бренд, РБК решил не оспаривать использование своей торговой марки.

В 2015-м году клиенты RBK Money сталкивались с проблемами при выводе средств, несмотря на это, компания сохранила значимую долю на рынке, по последним данным, ее доля составляет 2,2%. По данным Kartoteka.ru, владельцем ООО «РБК Мани» является кипрская Trigale Investments Limited и белизская EastBound Limited. В 2012 году РБК сообщало, что платежную систему выкупил миноритарный акционер Андрей Морозов.

Mayzus Property Management подала в суд на ООО «РБК Мани» в июле 2015 года — компания требовала с платежной системы 145 млн рублей. Летом 2016 года суд удовлетворил требования Mayzus Property Management в полном объеме.

Представитель RBK Money заявил «Роем!», что система не имеет отношения к юрлицу, в отношении которого подан иск о банкротстве: