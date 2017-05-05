Мессенджер WeChat, разработанный китайской компанией Tencent, оказался внесённым в реестр запрещённых сайтов в России. Ряд пользователей уже столкнулись с невозможностью получить доступ к WeChat, то есть российские провайдеры начали выполнять решение регулятора. Ранее «РосКомСвобода» обнаружила, что под блок в России попали мессенджеры BlackBerry, Imo и Line, а также браузерный аудиовизуальный чат Vchat.