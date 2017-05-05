Мессенджер WeChat, разработанный китайской компанией Tencent, оказался внесённым в реестр запрещённых сайтов в России. Ряд пользователей уже столкнулись с невозможностью получить доступ к WeChat, то есть российские провайдеры начали выполнять решение регулятора. Ранее «РосКомСвобода» обнаружила, что под блок в России попали мессенджеры BlackBerry, Imo и Line, а также браузерный аудиовизуальный чат Vchat.
SBS Soft
- Оптимизация
- UI/UX, юзабилити
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Т.е. Whatsapp, Fb messenger, Telwgram и скайп ключами поделились?
Нет, просто китайский вечат тут никому не нужен, поэтому никто не заметит и не будет орать, что любимую конфетку отобрали и хулиганы зрения лишают. :D
Согласен на счет того что отключают пока тех кто никому не сдался, но то что отключили именно китайский мессенджер, нашего так сказать нового генерального партнера, то это хороший сигнал телеги и вотсапу с вайбером, что ребята давайте жить дружно и сотрудничать с властями, а то вон оно как бывает.
Что, Дениска, божья роса-то глаза не ест?
Только что затирал про китайские сервисы как альтернативу американским.
И вот один уже затонул.
Денис, вы тупичком Гоблина ошиблись.
Пикантно, что Tencent — не чужие люди для России. Например этим китайцам принадлежит 7,4% Mail.ru Group (MRG). А в 2009—2010 они приходили торговаться за ICQ, но не стали напрямую покупать некоторый набор прав на мессенджер — и уступили эту привилегию DST/MRG (прим.: патенты на ICQ в любом случае остались у AOL).
С учетом того, что китайские граждане без вичата дышать не могут, их туристы будут очень «довольны», приезжая в Россию…
Это большое горе, Россия без китайцев. Но по легенде — китаец кушать не может, пока не поставит себе обход блокировок.
> пока не поставит себе обход блокировок
На телефон? Ах вы дурачок.
По теме: напоминаю, РФ — позорное государственное образование. Обтекаем дальше.
Можно ли в Китае обойти «Золотой щит» и не попасть под «Золотой дождь»? — TheQuestion
Привет умник
Dear cocksucker, please also take a look at this:
http://technode.com/2016/03/17/behind-scenes-heres-vpn/
>затирал про китайские сервисы как альтернативу американским
Макака опять прыгает с фразами вырванными из контекста?
Я в том контексте говорил что китайцам нужно индульгенцию выдать на нарушения нашего законодательства?
Не исполняют наших законов — с вещами на выход хоть америкос, хоть китаец.
Китайцы вообще наши временные партнеры, чуть что случись с сша они с катушек также слетят, только в отличие от сша они на нашу территорию могут покуситься очень даже реально.
>их туристы будут очень «довольны"
Получится такой эко туризм с отдыхом от мобильных телефонов, они будут очень довольны.
>РФ — позорное государственное образование
Такие граждане как ты позор для нашего государство, моя воля я бы таких как ты за оскорбление государства лишал бы гражданства.
>Это большое горе, Россия без китайцев.
>Более 670 тыс. «безвизовых» туристов из Китая посетили Россию с января по сентябрь 2016 года, это на 40% больше, чем за тот же период 2015 года, и на 18% больше, чем за весь прошлый год.
Ну да, зачем нам миллион туристов в год, так то.
> за оскорбление государства
Главная ценность патриота патриотизма это государственность государства.
Лучше дочь-профурсетка, чем сын-этатист, Денис. Не завидую вашему отцу.
более 50-ти рабочих контактов нахер :(. Государство все активнее делает из нас хакеров.
>чем сын-этатист, Денис.
В нашей стране по другому не получится, без ведущей роли государства могут существовать страны не крупнее швейцарии, но у меня язык не повернется назвать Швейцарию страной где роль государства не велика, скорее с точностью до наоборот, там вообще это единое целое, даже население является армией, не потенциальной через мобилизацию, а действующей с пулеметами на домашнем хранении.
Без ведущей роли государства могут существовать только оккупированные страны, но там все ровно ведущая роль за государством, только чужим.
Есть просто страны которые умеют качественно мозг засрать и внушить что ты типа живешь в свободной стране, но по факту это делается для того чтоб просто на социалке съэкономить, дескать тебе государство ничего не должно, ты свободный гражданин, сам, все сам, но когда приходит время платить налоги или мобилизовываться на войну какую либо то все лозунги про свободную страну забываются, так что лохотрон получается чистой воды.
Да и как ты можешь считаться свободным от государства если ты пользуешься валютой которую государство может печатать столько сколько посчитает нужным.
Так что государство и страна должны становится единым целым, нельзя отделять, нужно со школы детям внушать что это не разрывно в принципе, что если тебе что то не нравится то ты должен идти в государство и пытаться рулить там, но точно не пытаться отделять страну от государства, чтоб даже самый бесмысленный и беспощадный русский бунт заканчивался повешеньем неугодного государя, но не разрушением государства.
https://www.vedomosti.ru/economics/video/2016/05/23/642004-evolyutsiya-osedlogo-bandita
Денис, послушайте что такое государство и страна
> но по факту это делается для того чтоб просто на социалке съэкономить, дескать тебе государство ничего не должно, ты свободный гражданин
А государство Российская Федерация чего нам должно? Я что-то не замечаю золотых гор.
> чтоб даже самый бесмысленный и беспощадный русский бунт заканчивался повешеньем неугодного государя
Ох, а можно вот это сейчас устроить? Было бы чудесно.
>А государство Российская Федерация чего нам должно?
например должно скорую по вызову бесплатно отправлять, а не как в сша по среднему тарифу в 1000 $ если нет страховки, а так как она там не обязательная и очень дорогая то у большинства населения ее нет, обамка хоть что то хорошее для сша попытался сделать, но трамп уже и это отменяет.
>Ох, а можно вот это сейчас устроить? Было бы чудесно.
Конечно можно, найдите подходящего размера пивную и вещайте там о своих идеях, может найдете сподвижников и с ними сразу на кремль выдвигайтесь, там либо у вас все получится, либо серьезные дяди научат вас родину любить.
Но кажется мне вы либо найдете себе таких же как провальный нашел, которые даже на призыв «бараны еб*ный в рот» не идут за своим вождем, либо очень малочисленную группу фриков, потому как при Путене народ живет так хорошо как не жил еще в своей истории ни разу, даже при развитом социализме, боюсь что людей которые за Путина встанут горой будет на пару тройку десятков больше тех кто хочет его свергнуть, я например среди них буду тоже, такая настоящая, суровая демократия.
А вот когда Путин умрет и не дай бог придет на его место недимон, то шансы у вас будут намного больше, я бы даже сказал что у недимона шансов будет мало устоять, кисельный он больно, в России при таких всегда смута начиналась, я бы за недимона не вышел бы никуда, за айфончика можно выйти только если альтернатива в виде иностранного вторжения будет.
Кстати такой слабак как айфончик может что то такое устроить, как николай2 в свое время кинул неподготовленную страну в русско-японскую, чтоб сделать себе маленькую победоносную войну для тушения революции 1905 года, потом он же кинул ее в первую мировую, горбатого же только могила исправит.
> например должно скорую по вызову бесплатно отправлять
Вы знаете, это должно дико возбуждать пенсионеров, наверное, но мне вот около тридцатника, и мне этот бонус кажется малоценным.
По-прежнему не замечаю золотых гор. Не путать с подачками.
>это должно дико возбуждать пенсионеров
Вы вероятно сирота, меня вот дико возбуждает что к моей бабушке скорая приезжает в считанные минуты пару раз в неделю и не просто скорая, они ее уже хорошо знают и сразу кардиологию высылают и благодаря этому она живет и меня радует.
>Не путать с подачками.
Ох уж этот юношеский максимализм, а по факту человеку и подачек хватит чтоб пережить черную полосу в жизни после потери работы к примеру и ласты не склеить от банального голода или болезни, а горы золотые если они точно нужны вы уже можете как то сами заработать, а если не заработаете то может они вам и не сильно нужны то были, эти горы, по крайне мере для возможности заиметь эти горы вам государство дает возможность бесплатно или за копейки получить приличное образование, которое к примеру в сша или даже в китае стоит баснословных денег и если ваши родители бедны то шансов на горы у вас там нет от слова совсем, правда в сша вы даже будучи бедняком можете образование себе заработать отправившись в армию убивать аборигенов, но бывает и аборигены опасны, можно инвалидом вернуться или не вернуться вовсе, да и массовые убийства для кармы не очень, вернетесь инвалидом психическим так точно.
В США продолжительность жизни при этом выше на 15 лет, как и было сказано. Кому вы парите мозги?
> горы золотые если они точно нужны вы уже можете как то сами заработать
Зачем тогда быть проститу^Wэтатистом, если я могу сам на себя заработать?
Это же позорно, Денис. Вы сначала рабочий день работаете на дядю, а потом ещё полрабочего дня топите за интересы дяди. А вы в этой схеме где? Ваши интересы?
> дает возможность бесплатно или за копейки получить приличное образование
А если не пойдёшь протирать штаны — загребут в армейское рабство. В США это хотя бы опционально. Не надо подачек, Денис.
У вас щедрость государства каждый раз выглядит так — государство само решает, что дать гражданину, а затем само решает, что у него забрать. Так это не золотые горы и не социалка, это рабовладение. На плантациях и в работных домах была такая социалка. Спасибо, не нужно.
>А вы в этой схеме где? Ваши интересы?
У меня хобби такое, с либерастами общаться, так сказать эксперименты провожу, способны ли эти люди на ускоренное взросление или нет…
>это не золотые горы и не социалка, это рабовладение
Вот где рабовладение, а у нас социальное государство!
http://inosmi.ru/panorama/20080506/241194.html
Они кстати почти всю мебель в сша делают и не только.
И демократии там давным давно нет, точнее есть, но в пределах муниципалитета, так что сша в пример не приводите, всегда будет швах, какие нибудь другие страны, больше шансов будет на успех.
> так что сша в пример не приводите, всегда будет швах
Денис. У вас такое хобби — клоуном быть.
В комментарии к этому посту, посвящённому взаимодействию РФ и Китая, вы три раза вспомнили США
«чуть что случись с сша они с катушек также слетят» «только в отличие от сша» «например должно скорую по вызову бесплатно отправлять, а не как в сша»
И никто кроме вас! У вас, Денис, проблема с США (все уже знают, какая, эдипов фактически комплекс), а у нас проблемы нет и вспоминаем мы их обычно в полемике с вами после вас.
>а у нас проблемы нет и вспоминаем мы их обычно в полемике с вами после вас.
Почему вы себя во множественном числе называете, у вас раздвоение личности ?
4 пост, сразу за моим, цитирую:
«Только что затирал про китайские сервисы как альтернативу американским.
И вот один уже затонул."
Я же в первом посте про сша ничего не писал, хотя и правда к сша дышу не ровно, все-таки главное зло на планете и основной источник мировых проблем.
То есть я правильно понимаю, что примеров золотых гор не будет?
Только «спасибо скажите, что в тюрьму не посадили»?
Кстати, в РФ практически столько же тюремных сидельцев в населении. Разница есть, но она крохотная. Почему-то даже в разы выше, чем в остальном СНГ. Отчего и почему так, как думаете?
>что примеров золотых гор не будет?
«Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад» Н.А. Бердяев.
Российское государство с этим блестяще справляется.
>Разница есть, но она крохотная
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
Здесь пишут что почти в два раза, но у нас же кровая гебня, а там демократия, как так вышло то?
У нас же в два раза должно быть больше, или даже в три-десять!!!
По СНГ сложно сказать почему меньше чем у нас, вероятно адская коррупция позволяет не садиться, на той же Украине коррупция вообще всепоглощающая и тотальная, кумовство в азиатских и кавказских республиках еще при СССР процветало, не думаю что там население менее криминализовано чем у нас, думаю правоохранительные органы там не работают нормально просто.
я тки когда вижу вашу простыню — в глазах резкость пропадает, все сливается в такой размытый агломерат, где только крупными буквами СНГ, США, блабла итп.
Наверное, там есть масса умных, а возможно — и даже глубоких мыслей, которые бы неплохо принять на вооружение МИД, но… читать это решительно невозможно, да еще и в таких количествах.
Между тем, тут недавно была тема по обучению. Вот есть паркмахерские курсы, а есть причосывание текстов.
Там преподают несколько бабушек:
https://roem.ru/09−05−2017/249358/goodtext/
берут они недорого (в статье указано 55 тыщ руб.). Вы бы сходили к ним, поучились и тогда бы, тексты было бы интеренсно читать.
Думаю, как пришедшемц с Роема по объяве да еще и почетному комментатору — вам выйдет скидка по оплате за курсы.
Заодно и мы посмотрим, как оно, обучение это, сработает. И, глядишь, тоже запишемся.
+1
> а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад
> Российское государство с этим блестяще справляется.
А почему это жизнь должна сама собой превращаться в ад?
Мне кажется, во Франции или Канаде так вопрос никому и в голову ставить не придёт. Чего это жизнь, и вдруг в ад.
>я тки когда вижу вашу простыню — в глазах резкость пропадает
Ну вы батенька загнули, кратко выражать сложные мысли это уже не просто сестра таланта, это уже гениальностью попахивает, этим увы не страдаю, не стреляйте в музыканта, играю как умею.
Но озвученный вами тренд понимаю, 5−10 слов максимум и картинка должна быть, желательно с котиком, вот уже думаю как политические мысли так оформлять, особенно во вконтакте попрет, но там и 5 слов уже много букв.
>Мне кажется, во Франции или Канаде
Когда кажется креститься надо, люди всегда и везде недовольны, особенно молодежь во Франции,
https://rg.ru/2013/08/13/fran.html
быть безработным в стране потребления это особенно унизительно и скорбно.
А жизнь сама по себе без усилий со стороны государства везде склонна превращаться в ад, по населению большей части планеты это очень хорошо видно.
Без канализации жизнь тоже превращается в средневековье, а в высотных зданиях и в ад.
Но это не значит, что все мы должны записаться в добровольную моральную поддержку сантехников. Люди делают свою работу, пусть делают.
К чему сантехнизм?
>Но это не значит, что все мы должны записаться в добровольную моральную поддержку сантехников.
Не должны, но должны замечать работу этих людей и быть им благодарным, понимая ее сложность, думается мне так вы дойдете мозгом и до понимания основ функционирования государства и еще большую сложность и важность этого процесса.
Вы начинаете делать успехи в мозговой деятельности, скромные, но успехи!
Я вас поздравляю, вы своим примером показываете что либерализм таки возможно излечить быстрее чем он сам проходит с возрастом, а то я уже думал что это как насморк, лечишь через 7 дней проходит, не лечишь через неделю.
Вы, Денис, к сожалению никаких успехов не делали. Вчера пень, сегодня пень, завтра результат предсказуем.
Я бы предпочёл восторги о саморазвитии от кого-то более к нему способного.
Денис видимо забыл, что все блага цивилизации, которыми он сейчас пользуется, были придуманы и воплощены в жизнь людьми весьма либеральных взглядов.
видимо, не забыл, а просто даже и не знал.
При всей маниакальной склонности анализировать, очевидно, что анализируется только то, что подбрасывается по ТВ или заголовками медиапорталов. Другой части жизни и мира какбэ и нету. Нет истории человечества, нет последовательности развития наук, технологий и общественных формаций. Ходульная идеализация весьма узкого исторического периода, причем более чем отдельно взятой страны. Мир (планета Земля) какбы не существовал, а сегодня откудато появился, населенный гадами, монтрами и врагами.
Очевидно отсутствие системного образования или даже общей развитости, наглядно отражаемые в непонимании необходимости поиска системных и всесторонних данных для того же анализа, помимо написанных на заборе крупными буквами.
>людьми весьма либеральных взглядов.
Если вы внимательно взгляните на историю то увидите что «либеральные взгляды» только у стран которые в конкретный временной отрезок времени имеют доминирующее положение в мире, так как это им выгодно, «честный бой один на один» с более слабыми, как только они теряют такое положение то зачастую взгляды либо улетучиваются, либо остаются только маской.
Сейчас такое с сша происходит, пока их могуществу ничего не угрожало они двумя руками за либеральные идеи, глобализацию и свободную торговлю, но как только стул под ними зашатался то уже начали говорить про торговые блоки, торговые войны
и т. д.
А вот с людьми все по другому, по настоящему либеральные взгляды только у молодых людей также как революционные взгляды, так как зачастую им кажется что все же просто, мир черно белый, надо все взять и разрешить, чтоб невидимые руки сами все сделали, свободная конкуренция, победит сильнейший, чего тут думать то,
прыгать надо, прыгатьразрешать все.
>нет последовательности развития наук, технологий и общественных формаций
Расскажите мне по подробнее как либерализм и свободный рынок в чистом виде развивал например фундаментальную науку и где, в какой стране, о мудрейший и все знающий каа…
Или фундаментальная наука не нужна?
Сразу прикладная на потребу свободного рынка?
Может до кучи мне не образованному и с ходульной идеализацией кто то по доброте душевной подкинет список стран где на полном серьезе пытались или пытаются реализовать по честному либеральные идеи в экономике или политике?
А то какую страну не возьму то либерализмом обычно хорошо сдабривают пропаганду свою и не более того.
facepalm, facepalm
«Либеральные взгляды», Денис, это половина политической, экономической и социальной мысли.
По определению — одна половина консервативная, другая либеральная. Вы же хотите взять и выкинуть половину наработанных человечеством идей. Более того, у вас хватает наглость играть с этим багажом в обзывашки.
Но поймите, если вы выкинете половину мысли, вы вовсе не останетесь с другой половиной, а останетесь с нулём.
Поэтому неплохо бы вам для начала выдохнуть. Оценить своё положение в пространстве.
«Идиот так же неисчерпаем, как и гений. Только зачем его исчерпывать?» (с)
Вот какой смысл исчерпывать и анализировать идиота? Хотя может он просто пропагандон? Зачем что-то доказывать пропагандону? С одинаковым успехом можно что-либо доказывать шлагбауму на КПП.
Soran, ну расскажите решение этой величайшей проблемы интернета с тех пор, как закатилось ФИДО и форумы по интересам:
К вам на площадку приходит агрессивный идиот и тупит в прямом эфире, встревает во все дискуссии и вставляет своё ценное мнение (страницами).
Что делать?
Ну можно ему, конечно, сдать площадку. Можно с ним не спорить лично (а он с вами всё равно будет).
В какой-то момент контингент в комментариях поголовно либо состоит из идиотов, либо спорит с идиотами.
Решением было бы введение disqus в качестве комментариев на роеме, но подозреваю, это «по политическим причинам неприемлемо».
>Что делать?
Игнорировать идиота. Я конечно понимаю, что бесит, но стоит ли тратить свои время и энергию на кретинов? Я тоже сначала пробовал что-то кому-то объяснять, т.к. просто уровень не понимал. Потом долго еще не мог поверить своему «открытию». А когда до меня дошло наконец, с кем общаюсь — забил на кретинов.
Но это значит, что вы с площадки устраняетесь, а идиот зато высказывает своё мнение на сто процентов аудитории и с пафосом, что никто не против, все за.
Вы не тратите время и энергию на кретинов, зато кретины считают, что у них кворум. А некретины-читатели считают, что теперь они в лютом меньшинстве, а господствующие воззрения кретинские.
У меня тут три сообщения в сутки (не может УЖК без задействования админресурса). К сожалению.
>Но это значит, что вы с площадки устраняетесь…
Если площадка поощряет идиотов и их поток сознания в виде длинных шизофазических простыней по сто каментов в день, то самоустраниться от этого — не самое плохое решение, да.
>а идиот зато высказывает своё мнение на сто процентов аудитории и с пафосом, что никто не против, все за.
Сие от администрации площадки зависит. Если она поощряет идиотов, то что нормальному человеку делать в такой аудитории?
>Вы не тратите время и энергию на кретинов, зато кретины считают, что у них кворум.
Они считают это вне зависимости, тратите вы энергию, или нет.
>А некретины-читатели считают, что теперь они в лютом меньшинстве…
Что есть истина. Дураков всегда больше.
Скорее все-таки это не идиот, а пропагандон, точнее группа, пишущая из-под одного ника. Т.к. пишутся простыни практически круглосуточно. Не могу поверить, что у человека столько времени на такую хероту. Иили такая уловка УЖК… не важно. Важно то, что ваша энергия, ваше время и ваши нервы не стоят всех этих маммониев, ашманиев, денисок и недоделанных копирастов.
А касательно кворума, т.к. если ты не можешь запретить — возглавь. Если не можешь заткнуть глотки тем, кто не любит скрепы, погрузи все это в инфошум и дискредитируй сами площадки, где всяике «умники» собираются. И вот набегает толпа троллей и начинает лаять. Умный человек быстро смотает удочки.
Уважаемый ЖК, а нельзя ли «Денису» тоже сделать три сообщения в сутки?
Да и всем, по-хорошему. Не могу представить, чтобы кто-то в рунете значил достаточно, чтобы написать в сутки более трёх хороших комментариев на Роем. С тех пор, как Сегалович не с нами.
Амнистия. Для Soran отключено ограничение на болтовню
Разумно. Хотя бы с точки зрения посещаемости.
А я рад, что три поста. Это ограничивает эмоции и ввязывание в бессмысленные дискусии. Да и время экономит, тем более что писанина сия бесплатна.
Ну и компактности способствует. Еще более плотному и, не попбоюсь энтова слова, изложению мысли.
Что касается споров по оффтопам с носителем бреда — это не только здесь. Я наблюдал подобное не так давно на одном совершенно местном, обычном форуме.
Слово в слово тоже самое. Прям ток шоу как на тв. Перебивание, ахинея, ничтожные аргументы итп.
Т.к. я стараюсь анализировать явления (а это все явления и проявления, ибо требуют полюбасу и писанины и постоянного мониторинга форума), то там дело кончилось тем, что собсно вся добропорядочная постоянная аудиттория размылась плюнула и забила. И ресурс схдох. Это трупп я тоже периодически наблюдаю и вижу, что все идет согласно Паркинсону.
Тут тоже самое. На вопрос: зачем? Ответа нету. Либо ктото гробит церенапраленно площадку либо и в самом деле ужк просто некомпетентны.
Либо люди искренне верят в саморегулирование сообщества.
При том, что рычагов у сообщества не предусмотрено.
Процесс такого саморегулирования описал Носов в «Незнайке в Солнечном Городе». Очень своевременная кстати книга.
Это, на самом деле, проблема. Вот взять ЖЖ — важнейшая площадка для русскоязычных дискуссий, и при этом там даже в лучшее время было повально распространено крайне высокомерное и хамское отношение к собеседнику. Причины просты: банить собеседника «не по понятиям», а другой никакой модерации и нету. И даже отбора.
>> Либо люди искренне верят в саморегулирование сообщества.
При том, что рычагов у сообщества не предусмотрено.
ну да ну да. верят. держи карман шире. Просто мечуца. Ибо уже очевидно, что посещения все более напрямую зависят от плотности мыслей в текстах.
Идея, что владелец типогрфии будет вечно рулить какимнибудь гиперчитабельным Чеховым — не более чем мечта владельца типографии.
Миром правят идеи, знания и талантливые люди, способные красиво излагать (чертить\рисовать) эти самые идеи.
сколько забиты шайб среди ночи — это важно. Но это нельзя применить как идею для мотивации общества и тем более как цель для масс. Не ходить же всем по ночам шпилить в канадский хоккей?
Просто пиар был был и вышел. Не удивлюсь, что при известных обстоятельствах, народ на плечах, на бархатном портшезе, внесет в кабинеты какихто кржижановских, красиных, генри фордов и тесл, или еще когото, кто реально может выдумывать, формулировать, оформлять и материализовывать какитето там идеи. ГОЭЛРО или фалькон9 — это не важно. А может и не внесет. Вон в Африке никаких гоэлро — просто самый нахрапистый заставил себя на носилках носить его и носят.
В Америке это чотко чуют. Когда форду был кирдык — пришол Ли Якокка и за 1 бакс в год, из принципа, спас компанию. Щас трамп тоже за 1 бакс, без з\п.
Так и на форумах. Надо оплачивать тяжкий труд писак. А то был разговор в марте про какойто банкет — и замяли, а уже вон зима за окном, вьюга.
Также и дополнительную монетизацию ввести по комментам. Одним оплачивать, а с других брать. На мэйле вон в 2017 году так и поступили и все хорошо.
Я уже наверно на комплект зимней резины на дисках тут написал.
>одна половина консервативная, другая либеральная.
Не половины, это крайние полюсы, как северный и южный, и там и там жить не комфортно и зачастую почти не возможно да и не живет никто, поэтому когда кто то агитируют за строго либеральные идеи и ценности (как в прочим и за строго консервативные) тот предлагает жить на северном или южном полюсе, другими словами юноша он или старый идиот со сгнившими мозгами.
>чтобы написать в сутки более трёх хороших комментариев на Роем
Согласен, только в добавок нужно анонимов запретить, а то спрятались за никами и такие отважные и смылые, прям интернет воины, доктора и психиатры, и без отмены анонимности эти же умники зарегают с десяток виртуалов и будут с них свои «умные» мысли гнать, попутно создавая впечатление массовости мнения.
>Либо люди искренне верят в саморегулирование сообщества
Либераст ты чего такое говоришь, ты же сам в это должен верить всем своим существом???
>рычагов у сообщества не предусмотрено.
А ты уверен что если у сообщества появятся такие рычаги вместе с отменой анонимности что не тебя и дружков твоих типа soran от сюда не попрут?
Просто большинство не ввязывается в дискуссию либерастов считая это ниже своего достоинства, это для меня просто хобби такое с будущими предателями общаться, Ашманов ради стеба подключается переодически, социальные эксперименты так сказать, можно ли человека вернуть или нет
>кто реально может выдумывать, формулировать, оформлять и материализовывать какитето там идеи.
Идей ничего не стоят, вот прям совсем, НУЛЬ, идей этих как и талантливых идей по всему миру полно, главное это реализация этих идей, а для реализации нужно БАБЛО и чем больше тем лучше, а еще главнее чтоб его больше чем у конкурентов было тогда шансов именно на твою реализацию идеи будет больше чем у других, но это уже геополитика и не вопрос фордов и масков, у нас тоже свои гении управленцы были в большом кол-ве масштаба Королева и Курчатова.
>пришол Ли Якокка и за 1 бакс в год, из принципа, спас компанию.
Это корм для туповатого плебса, smm маркетинг можно сказать, все эти зарплаты в 1 $, чтоб газеты написали лишний раз и сотрудники похали лучше и не требовали надбавки, типа ты че идиот требовать выше зарплату, твой бос за 1 $ фигачит, а ты тут такой меркантильный.
Тот же Якокка хорошо заработал на поднятие форда за счет роста цен на акции форда что у него были, семейство Фордов его не обидело не разу с опционами.
Трамп за 1 $ вообще смешно выглядит, особенно со своей командой миллиардеров для которых эти зарплаты разве что на кофе и сигары, корпорации которые за ним стоят от их решений приподнимутся на многие сотни миллиардов, а вы тут про зарплату в 1 $, вот честно говоря от не ожидал от вас что вы на это так серьезно отреагируете, на такой тупой и старый как мир прием с зарплатой в 1 $, вроде на умного похожи…
>>Я уже наверно на комплект зимней резины на дисках тут написал.
Или на дэсят лет без права переписки. Неизвестно пока.
А вообще, политика модерации существенно влияет на формирование сообщества и определяет лицо ресурса. Если эти все простыни тут вывешиваются, значит такова политика.
>>Идей ничего не стоят, вот прям совсем, НУЛЬ, идей этих как и талантливых идей по всему миру полно, главное это реализация этих идей, а для реализации нужно БАБЛО
Да вы, Денис, либерал! В том смысле, что бабло побеждает зло. А вот один уважаемый вами человек (джуга) считал, что «кадры решают всё». А кадры — это именно идеи. Умные идеи, конечно, а не простыни в интернете. За умными идеями стоит не только творческий зуд высказаться, а ещё и знания, умения (в том числе «ноу-хау») и осознанное целеполагание.
>Да вы, Денис, либерал!
Я реалист, я как в том анекдоте, оптимист учит английский, пессимист китайский, а реалист учит автомат Калашникова)))
Раз мы стали играть по правилам капитализма и пути назад нет, то надо играть по этим правилам до конца, а в капитализме правило одно, балом правит бабло и только оно, увы и ах, на него же и кадры покупаются и идеи и научные изыскания проводятся, и у того лучше в капиталистическом мире это выйдет у кого бабла больше.
НО, есть одно мальнькое, а может и не очень маленькое, НО!
У нас есть история, свежая, с СССР, где нам удалось пожить вне правил
физикикапитализма, хоть и не продолжительно, и не просто пожить, а ого ого как, а значит основная масса населения может допустить мысль что теоретически и сейчас мы сможем что то противопоставить печатному станку, а не тупо на кладбище ползти, а можем мы в принципе многое, можем применить тактику партизанского отряда и точечно бить по врагу в самых не удобных для него местах, можем в своем партизанском лесулокальном рынке вывести за скобки мирового лидера по кол-ву бабла, и чтоб те же самые законы физикикапитала работали без офигевшего печатного станка, а там глядишь и печатный станок ласты склеит, а у нас тут уже целая партизанская армия готова в бой….
Денис, а вы можете (хотя бы смеху ради) хотя бы одно сообщение написать, не употребляя слово «враг»? :)