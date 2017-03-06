WhatsApp и Viber стали самыми популярными мессенджерами среди абонентов «Билайн» и «Мегафон». По данным компании «ВымпелКом», WhatsApp используют примерно 68,7% клиентов «Билайна», Viber — 45,7%, Skype — 38,3%, Telegram — 7,5%. В среднем на одного клиента «Билайна» приходится 1,73 мессенджера (аудитория оператора составляет 100,86 млн пользователей). По оценкам «Мегафона», мессенджером WhatsApp пользовалось 47,6% абонентов оператора. Доля Viber приближается к 39,7%, Skype — к 17,9%.