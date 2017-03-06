Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) рассказала министру связи и председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции о рисках реализации «закона Яровой». На долю малых и средних операторов придется треть общих затрат на «пакет Яровой», которые оцениваются в 1 трлн. Около 30% домохозяйств получают эти каналы через малых операторов, которые обслуживают по несколько многоквартирных домов. Если эти операторы оставят рынок, то дома останутся также без общедоступных телеканалов.
Proactivity Group
- Оптимизация
- Разработка
- Онлайн-маркетинг
- Поддержка
Добавить 3 комментария
Всем гражданам России, которые поддерживают пакет Яровой, я предлагаю сделать следующее. Запустите ваш email-клиент. Напишите письмо, в котором вы, фамилия, имя, отчество, год рождения, просите государство убедиться в том, что вы не являетесь террористом. Напишите в этом письме в столбик ваши логины и пароли от Facebook и Gmail, а также от всех банковских web-приложений, электронных кошельков и платежных систем. Написали? Отлично. А теперь отправьте это письмо в ваше местное городское подразделение ФСБ. Отправьте данное письмо какому-нибудь Ваньке или Саньке, который в данный конкретный момент времени работает полковником ФСБ в вашем городе. Пусть убедится, что вы не террорист.
В объективной реальности пакет Яровой приведет к следующему:
1. У россиян из онлайн-банков, электронных кошельков и платежных систем начнут пропадать деньги. МВД и тербанда ФСБ будут охать, ахать, надувать щеки, морщить лбы и говорить, что это сделали хакеры, которых «вот-вот» (через полгода — тоже «вот-вот», через пять лет — тоже «вот-вот») поймают. А на самом деле этими хакерами будут сами сотрудники, дорвавшиеся до расшифрованного SSL-трафика, IP-спуфинга, подмены cookies и так далее.
2. У неугодных россиян на их страницах на Facebook будут внезапно появляться какие-нибудь свастики или призывы разжигать печи какой-либо нацией. Призывы будут отправляться в 3 ночи, а уже в 4 ночи в дверь будет звонить маски-шоу, чтобы взять экстремиста по горячим следам. Закрывать будут не всех, конечно. Бизнес будет не на посадках, а на «Заплати, чтобы дело в суд не передавали».
Искренне хочется, чтобы вся элитка РФ (политическая, экономическая), а также ее ручные марионеточные эксперты, раскрывающие рот на тему интернета, были вынуждены сдать экзамен на знание принципов работы интернета на уровне хорошего системного программиста. Нет, экзамен по программированию сдавать не надо. Но надо на пятерки сдать экзамены по следующим вещам:
— Принципы работы атласа, AS и RIPE-операторов.
— Принципы работы SSH и git-серверов.
— Принципы работы SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2.
— Принципы работы L2TP/IPSec, OpenVPN, PPTP.
— Принципы работы Tor, I2P, Emercoin EMCDNS, dnscrypt-proxy, IP-спуфинг, основные виды атак на DNS и на протоколы всех уровней модели OSI.
— Принципы DPI, TCP offload, анализ трафика на лету на ASIC’ах.
— Принципы обфускации трафика в целом и VPN-трафика в частности.
Также нужно их научить использовать tcpdump, tshark, научить анализировать трафик, дать попробовать оценить скорость работы парсеров, объем трафика, скорость работы zlib, gzip и xz. Нужно дам им поиграться со списанной циской провайдеров, также с системами биллинга. Нужно им рассказать, как устроена архитектура провайдера, какую нагрузку гоняют BRAS, какой объем трафика будет попадать в дамп в час, если на циске один из портов поставить в режим mirror. И только тогда пусть они принимают законы об интернете, пишут публичные отчеты в PDF со своими именами, фамилиями, подписями и так далее. До этого они не имеют морального права ни выступать как эксперты, ни предлагать законопроекты об интернете, потому что они не понимают, как (в цифрах) работает интернет и сетевые протоколы.
Главная и единственная цель российской элитки — обеспечить себе вечное удержание у власти любой ценой под маской безальтернативных и вечных «демократических» перевыборов себя любимого и невозможность замены элитки. Отсюда и пакет Яровой. Он принят не в интересах русского народа, а в интересах элитки и ее детей, внуков, правнуков. Пакет Яровой означает всевластие тербанды ФСБ.
Элитка понимает принципы работы интернета на уровне пользователя браузера и читателя новостных сайтов. Отсюда и глупости вроде таких:
— Ключи от интернета! Рр-р-р-авняйсь! Смирно! Ключи от фэйсбука! На перфокарты записались и на Лубянку передались быстро! Ключи от Телеграма! Быстро в строй!
Радует только то, что Цукерберг плюет элитке в рожу и даже не думает отдавать копии PEM-файлов SSL. А в их мобильном приложении в мессенджере встроен Tor с поддержкой непубличных нод. Ротенбергу Цукерберг не по зубам.