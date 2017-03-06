Facebook начал помечать недостоверные и вызывающие сомнения новости. О фейке может сообщить любой пользователь соцсети, после чего пост проверят эксперты сайтов и компаний, которые сотрудничают с FB, и отметят новость знаком красного квадрата с треугольником и восклицательным знаком внутри.

Facebook нанял ABC News и еще три компании, чтобы проверять достоверность новостей. В конце 2016 года выяснилось, что Snopes, один из кураторов правды, нанятый соцсетью для выявления «фальшивых новостей», не до конца в них разбирается.

После проверки записи удаляться не будут, но получат отметку «disputed» («оспаривается») в течение нескольких дней. Также можно будет посмотреть сайты, где подтверждается, что опубликованная информация недостоверна.