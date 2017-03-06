Почти 80% покупателей в интернет-магазинах использовали скидки или промокоды в 2016 году, по подсчетам аналитиков KPMG. Руководитель практики по работе с компаниями потребительского сектора KPMG в России рассказал РКБ, что купоны для россиян — главный стимул для эмоциональной покупки.

Примечание Roem.ru: то что продавцы описывают покупателю, как «скидки», не всегда обозначает снижение цен. В 2016 году Аноним проверил 412 тысяч товаров на Aliexpress и доказал, что на распродаже 11.11.16 ждать скидок было бы наивно, хотя термин «скидки» продавцы применят.

По результатам опроса среди покупателей от 15 до 70 лет, около 58% посетителей интернет-магазинов принимают решение приобрести товар сразу после получения промокода. 19% покупателей ищут дополнительную выгоду уже после того, как выбрали товар. 23% ориентируются на саму покупку, а скидка для них — лишь приятный бонус к покупке.