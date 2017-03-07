Cohero Health — «обычный» мобильный медицинский стартап из США, сфокусировавшийся на болезнях дыхания (или, называя вещи своими именами, на астматиках). Описывать большую часть его продуктов — всё равно, что описывать ещё сотню другую проектов. Приложенька, в которой можно регистрировать симптомы, онлайн рекомендации врача, напоминания о приеме лекарств, носимый прибор, который что-то измеряет (в данному случае работу легких, если в него подышать) — ну всё ж обычно и всё, как у всех. Раз есть фокус на конкретной болезни, то интерфейс на неё подзаточен, но об этом тоже можно не упоминать, и так понятно.

То, что мне понравилось и то, что почему они #стартапдня — это их счётчик ингаляций. Пациенты не помнят, как часто за день пользовались ингаляторами и в большинстве своём не готовы отмечать использование сразу по факту, даже если это всего лишь нажатие пары кнопок на смартфоне. В результате врач не знает динамику состояния и, в конечном счете, назначает неэффективное лечение. Ну и Big Data, конечно, страдает.

Cohero предлагает надевать на обычный ингалятор специальный чехол, в который встроен Bluetooth-чип и датчик, срабатывающий при использовании. Всё. О регистрации надо заботиться один раз, надев его при покупке, а в момент X он сам скидывает необходимые данные на смартфон и дальше в облако. Умные приборы такого плана — не новость, но идея отдельного чехла, а не специальной версии изначально копеечного устройства мне очень нравится. Пользователю не надо объяснять, что ты лучше, чем все остальные ингаляторы, продается довесок, а не замена; традиционные производители становятся потенциальным каналом продаж, а не злобными конкурентами — все довольны. Ну, кроме природы и идеально рациональных потребителей, которые понимают, что им впарили два товара вместо одного.

О реальных успехах проекта говорить пока рано, стадия у них очень ранняя, продажи ещё не начались, недавно получили 13 миллионов долларов — всё ещё на испытания и лицензирование, в американской медицине это дорого.