6 марта Google объявил, что для переводов с русского, вьетнамского, хинди и на эти языки Google Translate стал использовать нейросети. Представители компании считают, что это поможет усовершенствовать сервис, сократить количество неточностей и ошибок при переводах на 60%. Впервые корпорация стала использовать нейросети для работы Google Translate в сентябре 2016 года в языковой паре английский-китайский. В будущем компания будет добавлять поддержку для всех языковых пар сервиса.
Proactivity Group
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She fingered me through the glass, but I badged her and she buzzed me in.
Она провела меня через стекло, но я подделал ее, и она жужжала мне.
или
Она потрогал меня через стекло, но я под маркой ее, и она гудела меня.
She gave me a finger through the glass, but I badged her and she buzzed me in.
Она протянула мне палец через стекло, но я подделал ее, и она жужжала мне.
***
Она дала мне пальцем через стекло, но я под маркой ее, и она гудела меня.
Ну это интересней, чем то, что генерирует нейросеть Моммония.
Ну, да, после глубокого обучения гугл транслейт будет на такие запросы отвечать: Ашманов, не вы*есь, слушайте своего чебурашку. А вообще интересно, как нейросети будут корректировать перевод. Контекстов много, шутливый стиль может перемежаться с формальными выражениями. Возможно, это приведет к худшему.