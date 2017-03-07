РБК во второй раз опубликовал ранжированный список самых популярных франшиз России в 2016 году. В каждом году на отечественном рынке появляются новые амбициозные франшизы, которые показывают стремительный рост. В 2015 году в ренкинге было представлено 30 компаний, в этом — 50. В 2016 на первых местах — 1С, «Консультант Плюс», «Гемотест», «Инвитро» и «Суши шоп». В прошлом году на этих местах были снова 1С, «Консультант Плюс», Yves Rocher France и «Гемотест лаборатория».