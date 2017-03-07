«Ростелеком» может получить контрольный пакет в сотовом операторе Tele2, заявил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Пока ему принадлежит только 45% компании (он стал акционером в 2012 году), остальная часть — консорциуму инвесторов, группе ВТБ и структурам банка «Россия» Юрия Ковальчука. «Если мы поймем, что для повышения эффективности необходимо прямое управление, задумаемся о полном приобретении (Теле2)», — сообщил Осеевский. Аналитик «Алор Брокера» оценивает стоимость оператора примерно в 95 млрд рублей.

«Ростелеком» назначил президентом компании Михаила Осеевского с 4 марта 2017 года. Он перешёл в руководители оператора с должности заместителя президента председателя правления Банка ВТБ. «Группа ВТБ» — один из собственников российского Теле2. Ещё летом 2016 источники различных СМИ утверждали, что до конца года «Ростелеком» консолидирует 100% уставного капитала компании «Tele2 Россия» (выкупит доли группы ВТБ, структур Ковальчука и Мордашова), чего не произошло.