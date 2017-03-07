Английский офис Facebook сообщил полицейским властям о том, что медиакомпания BBC занимается распространением запрещенного контента. В 2016 году BBC провела расследование того, как работают алгоритмы поиска незаконного контента социальной сети и выяснила, что Facebook удаляет фото, опасность которых для общества не очевидна, например кормящих грудью женщин, и при этом не замечает группы, в которых взрослые люди обмениваются неприличными фото несовершеннолетних. BBC сообщила Facebook об обнаруженных нарушениях, но большая часть найденных фото так и не были удалены. Зато Facebook сообщила о действиях BBC в полицию, так как компания переслала ей вышеупомянутые фото, а следовательно формально занималась их распространением.