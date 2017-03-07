7 марта около 16:00 сервисы Microsoft стали испытывать серьёзные проблемы. В соцсетях появились тысячи жалоб на работу Outlook, Skype, Xbox Live, Office 365 и OneDrive. К 18:00 основной поток жалоб иссяк.

Компания не сообщила о причинах поломки, но, очевидно, что дело в общей инфраструктуре. Недавно масштабное падение сервиса Amazon S3 привело к падению или нестабильной работе десятков сайтов и приложений по всему миру.