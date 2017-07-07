Оодна из портфельных компаний ФРИИ Stafory внедрит решение для автоматизированного поиска персонала в ритейлере «Пятерочка». В частности в решение входит голосовой робот Вера, который будет искать резюме кандидатов на крупнейших рекрутинговых сайтах по заданным параметрам и дозваниваться до потенциальных соискателей по указанным в резюме телефонам. Кроме того, ритейлер запустил чат-бота в основных мессенджерах — WhatsApp, Viber, SMS, чтобы кандидаты могли круглосуточно получать ответы на вопросы о компании и условиях работы.