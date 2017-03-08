Калькуляция расходов на выход в новый город и будущих доходов Uber на примере Львова


Пишут, что Uber за неделю торпедировал бойкот таксопарков во Львове. И, потратив незначительный, относительно, бюджет на продвижение, через три месяца будет иметь положительный денежный поток, а через год без малого отобьет расходы на выход:

В день через них проходит около 10−15 тыс заказов.
За каждый доплачивают водителям около $2.
В сумме заливают около $25 тыс в день.
Или $2 млн за три месяца.
После этого прибыль у них будет около $0.35 с каждого заказа. (15% с около 20 тыс ежедневных заказов, стоимостью по $2.5 каждый.)
То есть, по $7000 в день.
И буквально за каких-то 300 дней эта инвестиция окупится.

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    Владимир Мяу и компания

    Мне вот интересно другое — как скоро это убер-пирамида рассыпется (и рассыпется ли вообще). Не в смысле компании Убер, а в смысле того явления, которое они породили на рынке такси. Когда какому-нибудь не умеющему считать лошку уважаемому гражданину через рекламу внушают: «работай на себя, когда хочешь и сколько хочешь, и зарабатывай от 60000 руб в месяц», и эта цифра имеет к реальности ровно столько же, сколько и поездка «от 39 руб». Особенно для тех, кто не умеет в разницу между «выручка» и тем, что от нее осталось за вычетом вообще всех затрат. Но, «покуда есть на сведет дураки…" хыхы, тоже так себе драйвер бизнес-экспансии.

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    ilyak организация, способная на многое

    Есть мнение, что со введением Basic Income большая часть работы уберизуется.

    Захотел срубить лишок денег — пошёл покрутил руль. Пообслуживал столики, поработал няней.
    Не захотел — не пошёл.

    (А без Basic Income будет дефляция рынка труда и — затем — населения.
    Как в Древнем Риме эпохи упадка.
    Эта дефляция по сути уже идёт 70 лет на селе и 30 лет в городах.)

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    sol289 > ilyak контекст

    есть мнение, что идея основного дохода порочна, и в рамках капиталистической экономики приведет к падению экономического роста и производительности труда. перепрошивайся обратно, швейцарцы проголосовали против.

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    Platon Platon

    Идея в уберу не в заработай, а используй свою машину чтобы бабла срубить. Когда едешь один с работы чего не подвезти кого-нибудь? Расходы практически 0 так ка же все равно ехать надо. То что. Ей час они как такси себя позиционируют это временное явление пока народ не привык к мысок что можно подъехать/подвезти. Ну и когда на рвюынок выйдут полностью автономные машины, то кто их вам будет присылать? Über, поскольку все привыкли им пользоваться и вся инфраструктура у него. Тогда Вадим кранты, а уберу прибыль.

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    3216q113

    У меня один вопрос всем кто пишет про уберизацию (опустим то что кроме как крутить баранку, мести дворы (мыть кабинеты уже не доверят) и копать ямы, нужны проф навыки), у вас много знакомых кто подрабатывает в убере? Именно подрабатывает, а не таксует с утра и до позднего вечера.

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    Владимир Мяу и компания

    вас много знакомых кто подрабатывает в убере? Именно подрабатывает, а не таксует с утра и до позднего вечера.

    У меня есть один знакомый, он днем работает на основной работе, а вечером и по выходным бомбит. Правда, не в убере, но смысл одинаковый.

    Идея в уберу не в заработай, а используй свою машину чтобы бабла срубить. Когда едешь один с работы чего не подвезти кого-нибудь? Расходы практически 0 так ка же все равно ехать надо. То что. Ей час они как такси себя позиционируют это временное явление пока народ не привык к мысок что можно подъехать/подвезти.

    Идея у них может быть какая угодно, хоть строительство коммунизма во всем мире — мы к ним в голову не влезем и достоверно не узнаем. Так что приходится исходить из того, что видно в фактическом позиционировании.

    Но я согласен, что хорошо рассматривать это как эдакий кар-шеринг, когда ты едешь на работу или с работы и берешь попутчика. Я сам так пробовал делать. Хотя и с переменным успехом — потому что все-таки все эти уберы, я-т, гетты, вап-такси и множество других малоизвестных бирж, они довольно жестко на уровне программы (а значит, на уровне бизнес-логики) затачиваются именно под проф-таксистов, которые спят и едят в своих свинарниках машинах. И поэтому тебе могут дать заказ в противоположный конец города. Бензин ты может и отобьешь, но время тебе никто не вернет. Да и порой нервы тоже — многие пассажиры настолько мерзко-болтливые и одновременно как полено тупые, что хочется половником стукнуть.

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    Сергей Чудаков > sol289 контекст

    Базовый доход должен быть условным — предоставляй все данные о своей жизни и расходах и пожалуйста, смотри вот эту рекламу. Злоупотребителей и прожигателей в фильтр, у них своя рынок и своя экономика.

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    Color > Владимир Мяу контекст

    А с чего ей рассыпаться? С точки зрения водителей — лучшие условия, а в странах, где убер недавно, так вообще заливают деньгами.

    С точки зрения инвесторов - ну там гуглы эпплы майкрософты и т. д. с почти неограниченными ресурсами.

    С точки зрения водил и таксопарков убер наверное зло, но с точки зрения обычного гражданина — то что надо, такси это определенно высоко конкурентная низкоквалифицированная работа, и все эти лицензии, традиции и прочая ересь всего лишь откладывает смерть этой «касты профессиональных водителей».

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    sol289 > Color контекст

    Пока еще твой тезис не доказан, эксперименты идут.

    тезис не мой, я просто разместил.

    у идеи основного дохода одна загвоздка — кто-то должен оплачивать этот банкет. вариантов обеспечения базового дохода немного, и самый вероятный — через поднятие налогов для работающих, со всеми вытекающими.

    еще против идеи основного дохода пенсионеры, которым никто пенсии не прибавит, а рядом с ними будут жить здоровые молодые люди, получающие фактически ту же пенсию, но не заработав на неё.

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    Владимир Мяу > Color контекст

    С точки зрения водителей — лучшие условия

    Где же лучшие-то? Я не знаю, какие условия есть или были у классических таксопарков, но вот я регулярно ездил на такси более 10 лет назад, практически каждый день, и расценки там были такие же, как сейчас у «диспетчерских служб». Внимание вопрос: куда девается разница, учитывая, что бензин сейчас стоит вдвое больше и запчасти тоже (благодаря новому валютному курсу)? А ответ простой: раньше эта разница была прибылью (для такспарков и/или водителей, я не знаю), а теперь там ноль без палочки. Вы же, надеюсь, понимаете, что не бывает такого, что доход остался прежним, расход резко вырос, и чтобы рентабельность оставалась той же. «Диспетчерские» просто демпингом выносят классических конкурентов, сами при этом они от своей комиссии ведь не отказываются. Против лома нет приема. Похожим образом, кстати, скайпы и ватсапы замочили классический телеком, так что тот теперь нам выдает дешевые пакетные тарифы, о чем еще несколько лет назад нельзя было мечтать.

    А рассыпаться с того, что если раньше водитель мог заработать себе на новую тачку, хоть и с трудом, но реально набирал, то теперь ему будет хватать только, как они сами говорят, «на поддержку трусов». В конечном итоге все их машины «проедятся», развалятся, а на воспроизводство там уже денег нет. Я могу быть и не прав — я на этот рынок только поверхностно посмотрел. Но я на него хотя бы посмотрел, а не просто качаю чью-то радужную рекламу. :)

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    Color > sol289 контекст

    Ну это вопрос роботизации скорее.

    Сейчас не актуально, через 100 лет, когда роботы отберут сотни рабочих и обслуживающих профессий — вполне реально.

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    Color > Владимир Мяу контекст

    >Но я на него хотя бы посмотрел, а не просто качаю чью-то радужную рекламу

    Хорошо же вы посмотрели. Ничего что первые года два убер доплачивал водителям за каждый чих, за пиковые расценки, за маленькую стоимость поездки, за кол-во поездок и так далее.

    Вы можете дальше читать ужасные басни таксистов и таксопарков, но средний водитель убера зарабатывает в Мск в месяц 60−100к (350р в час в среднем, а дальше как работаешь), и, извините, это не мало для профессии, к которой в наше время с навигатором годен любой с правами класса B.

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    Владимир Мяу > Color контекст

    1) Вы эту цифру откуда взяли?
    2) В ней под «зарабатывает» понимается какая часть выручки? Вычтен ли из нее бензин? Комиссия диспетчерской? ТОиР? Цена автомобиля?

    А то выглядит так, будто я читаю радужные басни сторонника brave new world. :) Они от этого менее басневитыми ведь не становятся.

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    sol289 > Color контекст

    через 100 лет, когда роботы отберут сотни рабочих и обслуживающих профессий — вполне реально.

    что «реально»? капсобес? есть такие мысли в голове, что будут кормить просто потому что родился?

    кроме идеи основного дохода, как средства против бунта безработных масс, в ходу идеи плавучих городов и городов-государств для избранных (и как следствие разрухи и хаоса вне этих оазисов), и старой-доброй депопуляции, это если говорить только о том, что лежит на поверхности в публичном доступе.

    когда всё будут делать роботы, люди будут не нужны, и тут первый вопрос — будут ли они всего лишь не нужны, чтобы им позволили жить в своих гетто, или они будут мешать, и с ними нужно будет что-то сделать.

    второй вопрос будет — если люди не нужны, то зачем на роботизированных производствах производить что-то помимо продукции для избранных?

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    Color > Владимир Мяу контекст

    350 рублей в час это среднее с форума таксистов по Мск через убер. Декабрь 2016, кстати, то есть уже без многочисленных бонусов.

    Дальше ваше право считать расходы, амортизации и тому подобное, но вы так и не можете, видимо, свыкнуться, что это обыкновенная сервисная низкоквалифицированная профессия.
    Раньше то на такси в «булошную не ездили»!

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    Color > sol289 контекст

    А кто вам сказал, что можно производить только кроссовки и автомобили?

    Искусство, музыка, кинематограф. Есть куча отраслей, где пока нейронные сети ничего достойного не могут и труд в которых всегда будет приносить доход.

    В общем то не хочется с вами о чем то спорить, это бессмысленно, это как спорить, когда наши корабли наконец до центра галактики долетят.
    Время покажет, неплохо бы застать этот момент…

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    sol289 > Color контекст

    А кто вам сказал, что можно производить только кроссовки и автомобили?
    Искусство, музыка, кинематограф.

    производят вещи. а искусство, музыка и кинематограф — не вещи, и главное — ими людей не накормишь.

    мысль вашу я понимаю, но обслуга для N миллионов хозяев планеты будет составлять хорошо если 10*N миллионов. остальные скрипачи будут не нужны.

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    ilyak организация, способная на многое

    Сейчас вот модная идея — брать «налоги» с робото-места.

    Как патент на трудоустройство, только не с души таджика, а с каждого робота.

    Что касается «хозяев планеты». Хозяева планеты живут не с прибыли и даже не с оборота, а со стоимости актива. А актив без потребителей не стоит ничего.
    Поэтому в их интересах — закачивать деньги в экономику, чтобы активы не превратились в тыкву. Главное — чтобы это была не экспроприация, а работающая система.

    Люди на безусловном доходе вовсе не будут бездельничать. Они будут работать, часов по 6 в день, за небольшие деньги. Волонтёрствовать, творить.

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    sol289 > ilyak контекст

    Хозяева планеты живут не с прибыли и даже не с оборота, а со стоимости актива. А актив без потребителей не стоит ничего.

    ты, ильяк, пишешь нам из далекого XIX века, или прочитал «экономику для самых маленьких»? даже в XIX веке хозяева планеты «жили» не с каких-то там активов, а с колоний, читай — с ограбления. мало что поменялось с тех пор, разве что сейчас колониальное ограбление стало дистанционным, через финансы. главное чтобы авианосцы по океанам ходили и бомбардировщики по небу летали.

    Люди на безусловном доходе вовсе не будут бездельничать.

    практика показывает обратное — люди, живущие на велфере, деградируют и не только не хотят, а и не могут работать — теряют квалификацию.

    Они будут работать, часов по 6 в день, за небольшие деньги.

    зачем им это? они будут тусить на районе, мутить мутки и отжимать что плохо приколочено. и даже немножечко грозить южному централу.

    Волонтёрствовать, творить.

    ильяк многогранен. то он суровый националист, а то вдруг — эльф.

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