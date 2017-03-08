Пишут, что Uber за неделю торпедировал бойкот таксопарков во Львове. И, потратив незначительный, относительно, бюджет на продвижение, через три месяца будет иметь положительный денежный поток, а через год без малого отобьет расходы на выход:
В день через них проходит около 10−15 тыс заказов.
За каждый доплачивают водителям около $2.
В сумме заливают около $25 тыс в день.
Или $2 млн за три месяца.
После этого прибыль у них будет около $0.35 с каждого заказа. (15% с около 20 тыс ежедневных заказов, стоимостью по $2.5 каждый.)
То есть, по $7000 в день.
И буквально за каких-то 300 дней эта инвестиция окупится.
Добавить 21 комментарий
Мне вот интересно другое — как скоро это убер-пирамида рассыпется (и рассыпется ли вообще). Не в смысле компании Убер, а в смысле того явления, которое они породили на рынке такси. Когда какому-нибудь не умеющему считать
лошкууважаемому гражданину через рекламу внушают: «работай на себя, когда хочешь и сколько хочешь, и зарабатывай от 60000 руб в месяц», и эта цифра имеет к реальности ровно столько же, сколько и поездка «от 39 руб». Особенно для тех, кто не умеет в разницу между «выручка» и тем, что от нее осталось за вычетом вообще всех затрат. Но, «покуда есть на сведет дураки…" хыхы, тоже так себе драйвер бизнес-экспансии.
Есть мнение, что со введением Basic Income большая часть работы уберизуется.
Захотел срубить лишок денег — пошёл покрутил руль. Пообслуживал столики, поработал няней.
Не захотел — не пошёл.
(А без Basic Income будет дефляция рынка труда и — затем — населения.
Как в Древнем Риме эпохи упадка.
Эта дефляция по сути уже идёт 70 лет на селе и 30 лет в городах.)
есть мнение, что идея основного дохода порочна, и в рамках капиталистической экономики приведет к падению экономического роста и производительности труда. перепрошивайся обратно, швейцарцы проголосовали против.
Идея в уберу не в заработай, а используй свою машину чтобы бабла срубить. Когда едешь один с работы чего не подвезти кого-нибудь? Расходы практически 0 так ка же все равно ехать надо. То что. Ей час они как такси себя позиционируют это временное явление пока народ не привык к мысок что можно подъехать/подвезти. Ну и когда на рвюынок выйдут полностью автономные машины, то кто их вам будет присылать? Über, поскольку все привыкли им пользоваться и вся инфраструктура у него. Тогда Вадим кранты, а уберу прибыль.
У меня один вопрос всем кто пишет про уберизацию (опустим то что кроме как крутить баранку, мести дворы (мыть кабинеты уже не доверят) и копать ямы, нужны проф навыки), у вас много знакомых кто подрабатывает в убере? Именно подрабатывает, а не таксует с утра и до позднего вечера.
У меня есть один знакомый, он днем работает на основной работе, а вечером и по выходным бомбит. Правда, не в убере, но смысл одинаковый.
Идея у них может быть какая угодно, хоть строительство коммунизма во всем мире — мы к ним в голову не влезем и достоверно не узнаем. Так что приходится исходить из того, что видно в фактическом позиционировании.
Но я согласен, что хорошо рассматривать это как эдакий кар-шеринг, когда ты едешь на работу или с работы и берешь попутчика. Я сам так пробовал делать. Хотя и с переменным успехом — потому что все-таки все эти уберы, я-т, гетты, вап-такси и множество других малоизвестных бирж, они довольно жестко на уровне программы (а значит, на уровне бизнес-логики) затачиваются именно под проф-таксистов, которые спят и едят в своих
свинарникахмашинах. И поэтому тебе могут дать заказ в противоположный конец города. Бензин ты может и отобьешь, но время тебе никто не вернет. Да и порой нервы тоже — многие пассажиры настолько мерзко-болтливые и одновременно как полено тупые, что хочется половником стукнуть.
Базовый доход должен быть условным — предоставляй все данные о своей жизни и расходах и пожалуйста, смотри вот эту рекламу. Злоупотребителей и прожигателей в фильтр, у них своя рынок и своя экономика.
А с чего ей рассыпаться? С точки зрения водителей — лучшие условия, а в странах, где убер недавно, так вообще заливают деньгами.
С точки зрения инвесторов - ну там гуглы эпплы майкрософты
и т. д. с почти неограниченными ресурсами.
С точки зрения водил и таксопарков убер наверное зло, но с точки зрения обычного гражданина — то что надо, такси это определенно высоко конкурентная низкоквалифицированная работа, и все эти лицензии, традиции и прочая ересь всего лишь откладывает смерть этой «касты профессиональных водителей».
Швейцарцы хотя бы имеют право голоса, а ты нет.
PS Пока еще твой тезис не доказан, эксперименты идут.
тезис не мой, я просто разместил.
у идеи основного дохода одна загвоздка — кто-то должен оплачивать этот банкет. вариантов обеспечения базового дохода немного, и самый вероятный — через поднятие налогов для работающих, со всеми вытекающими.
еще против идеи основного дохода пенсионеры, которым никто пенсии не прибавит, а рядом с ними будут жить здоровые молодые люди, получающие фактически ту же пенсию, но не заработав на неё.
Где же лучшие-то? Я не знаю, какие условия есть или были у классических таксопарков, но вот я регулярно ездил на такси более 10 лет назад, практически каждый день, и расценки там были такие же, как сейчас у «диспетчерских служб». Внимание вопрос: куда девается разница, учитывая, что бензин сейчас стоит вдвое больше и запчасти тоже (благодаря новому валютному курсу)? А ответ простой: раньше эта разница была прибылью (для такспарков и/или водителей, я не знаю), а теперь там ноль без палочки. Вы же, надеюсь, понимаете, что не бывает такого, что доход остался прежним, расход резко вырос, и чтобы рентабельность оставалась той же. «Диспетчерские» просто демпингом выносят классических конкурентов, сами при этом они от своей комиссии ведь не отказываются. Против лома нет приема. Похожим образом, кстати, скайпы и ватсапы замочили классический телеком, так что тот теперь нам выдает дешевые пакетные тарифы, о чем еще несколько лет назад нельзя было мечтать.
А рассыпаться с того, что если раньше водитель мог заработать себе на новую тачку, хоть и с трудом, но реально набирал, то теперь ему будет хватать только, как они сами говорят, «на поддержку трусов». В конечном итоге все их машины «проедятся», развалятся, а на воспроизводство там уже денег нет. Я могу быть и не прав — я на этот рынок только поверхностно посмотрел. Но я на него хотя бы посмотрел, а не просто качаю чью-то радужную рекламу. :)
Ну это вопрос роботизации скорее.
Сейчас не актуально, через 100 лет, когда роботы отберут сотни рабочих и обслуживающих профессий — вполне реально.
>Но я на него хотя бы посмотрел, а не просто качаю чью-то радужную рекламу
Хорошо же вы посмотрели. Ничего что первые года два убер доплачивал водителям за каждый чих, за пиковые расценки, за маленькую стоимость поездки, за кол-во поездок и так далее.
Вы можете дальше читать ужасные басни таксистов и таксопарков, но средний водитель убера зарабатывает в Мск в месяц 60−100к (350р в час в среднем, а дальше как работаешь), и, извините, это не мало для профессии, к которой в наше время с навигатором годен любой с правами класса B.
1) Вы эту цифру откуда взяли?
2) В ней под «зарабатывает» понимается какая часть выручки? Вычтен ли из нее бензин? Комиссия диспетчерской? ТОиР? Цена автомобиля?
А то выглядит так, будто я читаю радужные басни сторонника brave new world. :) Они от этого менее басневитыми ведь не становятся.
что «реально»? капсобес? есть такие мысли в голове, что будут кормить просто потому что родился?
кроме идеи основного дохода, как средства против бунта безработных масс, в ходу идеи плавучих городов и городов-государств для избранных (и как следствие разрухи и хаоса вне этих оазисов), и старой-доброй депопуляции, это если говорить только о том, что лежит на поверхности в публичном доступе.
когда всё будут делать роботы, люди будут не нужны, и тут первый вопрос — будут ли они всего лишь не нужны, чтобы им позволили жить в своих гетто, или они будут мешать, и с ними нужно будет что-то сделать.
второй вопрос будет — если люди не нужны, то зачем на роботизированных производствах производить что-то помимо продукции для избранных?
350 рублей в час это среднее с форума таксистов по Мск через убер. Декабрь 2016, кстати, то есть уже без многочисленных бонусов.
Дальше ваше право считать расходы, амортизации и тому подобное, но вы так и не можете, видимо, свыкнуться, что это обыкновенная сервисная низкоквалифицированная профессия.
Раньше то на такси в «булошную не ездили»!
А кто вам сказал, что можно производить только кроссовки и автомобили?
Искусство, музыка, кинематограф. Есть куча отраслей, где пока нейронные сети ничего достойного не могут и труд в которых всегда будет приносить доход.
В общем то не хочется с вами о чем то спорить, это бессмысленно, это как спорить, когда наши корабли наконец до центра галактики долетят.
Время покажет, неплохо бы застать этот момент…
производят вещи. а искусство, музыка и кинематограф — не вещи, и главное — ими людей не накормишь.
мысль вашу я понимаю, но обслуга для N миллионов хозяев планеты будет составлять хорошо если 10*N миллионов. остальные скрипачи будут не нужны.
Сейчас вот модная идея — брать «налоги» с робото-места.
Как патент на трудоустройство, только не с души таджика, а с каждого робота.
Что касается «хозяев планеты». Хозяева планеты живут не с прибыли и даже не с оборота, а со стоимости актива. А актив без потребителей не стоит ничего.
Поэтому в их интересах — закачивать деньги в экономику, чтобы активы не превратились в тыкву. Главное — чтобы это была не экспроприация, а работающая система.
Люди на безусловном доходе вовсе не будут бездельничать. Они будут работать, часов по 6 в день, за небольшие деньги. Волонтёрствовать, творить.
ты, ильяк, пишешь нам из далекого XIX века, или прочитал «экономику для самых маленьких»? даже в XIX веке хозяева планеты «жили» не с каких-то там активов, а с колоний, читай — с ограбления. мало что поменялось с тех пор, разве что сейчас колониальное ограбление стало дистанционным, через финансы. главное чтобы авианосцы по океанам ходили и бомбардировщики по небу летали.
практика показывает обратное — люди, живущие на велфере, деградируют и не только не хотят, а и не могут работать — теряют квалификацию.
зачем им это? они будут тусить на районе, мутить мутки и отжимать что плохо приколочено. и даже немножечко грозить южному централу.
ильяк многогранен. то он суровый националист, а то вдруг — эльф.
Если убер это просто способ давить таксопарки то почему в него бабло вливают?