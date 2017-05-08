В конце апреля основатель «Википедии» Джимми Уэйлс анонсировал запуск онлайн-издания Wikitribune с «достоверными новостями» для борьбы с фейками. В интервью Nieman Lab Уэйлс рассказал о целях, которые преследует его платформа, о ее бизнес-модели и о том, как он пришел к решению создать этот сайт.
- Он (Wikitribune) создан в коммерческих целях. Я считаю, есть потребность рынка в новостях, за которые платят читатели. Я объясняю это невероятным ростом, который мы наблюдали в прошлом году: подписки на The New York Times действительно взлетели, и другие газеты с бизнес-моделью подписок, на самом деле, в первое время отлично работают. У The Guardian — тарифный план с полным членством, который отлично работает. Я думаю, что сейчас люди говорят: «Да, я, правда, готов платить, чтобы получать что-то качественное».
- В настоящее время это на 100% краудфандинг, за исключением тех денег, которые я вкладываю. Мы надеемся получить деньги из других источников, но на этом этапе я действительно сосредоточен на краудфандинге, потому что, полагаю, если люди хотят поддержать одну только концепцию еще до того, как мы приступили к работе, — это даст хороший знак, что мы сможет привлечь аудиторию. Если люди не захотят ее поддерживать, то всю бизнес-модель нужно будет пересмотреть с самого начала. Но пока что отклик невероятен, поэтому я довольно оптимистичен.
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Весь вопрос чем именно, кроме «честное слово, мамой клянусь!» они будут гарантировать именно «честность» своих новостей.
Поскольку ни те же Таймс, илиГардиан даже за деньги не обещают вам правды. Настоящей, а не той что удобна владельцу или рекламодателям.
С этими фейкньюсами будет много всяких затей.
Я бы, например, на месте тогоже МИД или АП, уже бы создал заранее, специально, такой раздел, как фейк-ньюс, прямо как немедленно опровергаемые новости.
Конечно, нельзя исключить, что порой, эти самые фейки и вбрасываются теми, кто их потом будет опровергать. Но, тем не менее. Чем через несколько часов выходить на брифинг и чото там мямлить или сочинять на ходу (а все уже сработало и поздно пить боржоми), как только гдето появляется чтото заведомо, заранее лажа — сразу на сайт и прямо полностью там ее излагать, но вразделе «не соотвествует дейстиветльности».
Разумеется, это может идти только о тех нвостях, которые касаются самого учреждения и могут быть опровергнуты однозначно.
Это чтобы дало? То, что реакция немедленная. А так же и то, что уже еще бы более широкие массы поперли бы на тот ресурс, дабы сразу сравнивать вброс и попадание его в данный раздел.
Ну, и оперативность реагирования, безусловно.
Такое и для крупных компаний уместно, тех, про которых постоянно идут вбросы.
Вообще раздел «фейк-ньюс про нас» напрашивается как необходлимый атрибут любого коропративного или официального сайта))))
О, секта свидетелей «Настоящей Правды» (ТМ) уже здесь.
http://www.mid.ru/ru/nedostovernie-publikacii
О! надо же! какие молодцы. Судя по подборке новостей, уже с февраля реализовали. И даже штамп — мне тоже он както примерно так и виделся, только прямоугольный, почему-то)))
>>Я бы, например, на месте тогоже МИД или АП, уже бы создал заранее, специально, такой раздел, как фейк-ньюс,
Кроме такого раздела плагин соответствующий официальный должен быть к браузеру, который эти штампы расставляет прямо по живому экрану) А пуркуа па?!