Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запустил свою первую акселерационную программу в США — Techmafia, написал в своем Facebook один из создателей новой программы Максим Чеботарев. Первый тестовый набор Techmafia стартовал в марте этого года, в целом было отобрано шесть проектов: стартап по автоматизации маркетинга Convead, аналитический сервис Knoema, стартап по оптимизации рекламы в соцсетях Leadza, сервис аналитики для мессенджеров Combot, мультимедийный проектор Cinemood и сервис для рекрутеров-фрилансеров Statfory.

В рамках программы основатели стартапов работают в Сан-Франциско — встречаются с клиентами и участвуют в местных мероприятиях, чтобы адаптировать свой продукт для глобального рынка. Им помогают эксперты из акселераторов Hack Temple, 500 startups и инвесторы и предприниматели из других организаций. Участие в Techmafia бесплатно для портфельных проектов ФРИИ, а для сторонних проектов акселератор берет плату, размер которой в фонде не раскрывают.

Технологические компании (пост-Seed и Round A стадий), которые добились устойчивого роста в России, выходя на рынок США тратят от 1 года и $1 млн, чтобы найти своего клиента и трансформировать свой продукт под него, и почти все терпят неудачу. Основная цель для всех предпринимателей, которые становятся частью Techmafia — показать трекшн на международном рынке, в первую очередь — рынке США. Мы не концентрируемся на фандрейзинге, для этого есть «500 стартапов» и YC, для нас важен устойчивый бизнес команд из Европы, — написал Чеботерев.

Во ФРИИ уточнили, что основная цель проекта — не научить стартапы привлекать средства, а помочь им выстраивать свой бизнес.

Среди американских и не только венчурных инвесторов о том нарастает дискуссия о том, что американские акселераторы не помогают бизнесу, а лишь раскручивают маховик финансового пузыря. сейчас главная цель американской модели акселератора — заточить стартап на новый раунд инвестиций, поэтому их учат чисто нетворкингу и питчу для инвесторов. Альтернативная позиция — помогать развитию бизнеса, но это более трудоемкая история. Вот мы с американскими партнерами и хотим протестировать этот подход на молодых российских ребятах, — сказали в фонде.

Во ФРИИ уточнили, что привлекли к работе акселератора большое количество американских и международных экспертов, в том числе специалистов по развитию бизнеса, продажам в США, дистрибуции и работе с партнерами.