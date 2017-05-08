Content-review.com нашёл на сайте МТС описание отказа от «дополнительных» пакетов трафика. Параллельно оператор поднял цены на такие пакеты:

Ранее абоненты на Smart Mini платили 50 рублей за дополнительные 500 мегабайт, а теперь им это обойдется в 95 рублей. Абоненты Smart+ и «Smart безлимитище» будут платить по 150 рублей за дополнительный гигабайт, а на тарифе Smart побор установлен в рамках 75 рублей за 500 мегабайт.

Клиент МТС Дмитрий Новиков заметил, что МТС начал подключать опцию «дополнительный интернет» в марте 2017 года. Новиков рассказывал:

Отключается оно тоже нетривиально, потому что у вас, внезапно, нет подключённой услуги «дополнительный интернет», хотя личный кабинет вам сообщает на главной странице, что она есть. Поэтому вместо отключения этой услуги вам надо подключить ещё одну услугу «отключение дополнительного интернета», до которой ещё хрен докопаешься. И сделать это можно только глухой ночью в период [безлимитного интернета], потому что тогда дополнительный интернет считается неактивным, а пока он активен — отключить его нельзя.

Уже в марте, абоненты пострадавшие по их ощущениям от дополнительных услуг МТС, сетовали, что они не могут читать сайт компании каждый день и отслеживать изменения. Представители оператора резонно замечали, что «в описании услуги вся информация указана» — однако ещё несколько лет назад руководитель Группы МТС по связям с общественностью Елена Кохановская уточняла, что оператор может предпринимать специфические усилия, когда он вынужден «раскрывать информацию». Раскрывая негативные для имиджа МТС сведения: «в первые 3 строчки вы должны вложить воду, а всю суть ─ в самый конец, чтобы не дочитали», — объяснила изданию marketing.by корпоративный принцип Кохановская.

Ещё один абонент МТС Алексей Тутубалин в марте подтвердил, что «отключение дополнительного интернета» — не самая очевидная задача. В доказательство он выкладывал (неполный) список услуг отключения: