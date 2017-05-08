В конце апреля появились сообщения о том, что Apple снизит комиссии партнёрам, которые зарабатывали на размещении ссылок на приложения из App Store, контент iTunes и других сервисах компании. С 1 мая комиссия участников партнёрской программы должна была понизиться с 7% с каждой продажи до 2,5%. Сейчас компания пояснила, что данные изменения коснутся только покупок внутри приложений. Комиссия за другие виды контента, включая музыку, книги, фильмы, приложения и т. д. , останется на прежнем уровне — 7%.