Обычно, если #стартапдня в России не работает, то это либо никак — не работает и не надо, либо хорошо — есть возможность для клонирования. А вот тут и не склонируешь, рынка ну совсем не хватит, и продукт хороший.

WealthSimple это правильное инвестирование для самых ленивых. Они предлагают удобный интерфейс по вложению денег в наборы индексных фондов. Пользователь нажимает несколько кнопок в интерфейсе, регистрируется, выбирает одну из трех стратегий по степени риска, переводит деньги — и всё, он уже владелец набора наборов акций и облигаций. Стратегии не являются какой-то интеллектуальной собственностью, а совершенно открыты, небось ещё и из учебника или научной статьи какой-нибудь списаны; идея WealthSimple не в том, что они умнее рынка, это невозможно, а в том, что они дают простой и удобный способ быть как рынок.

Если сравнивать с каким-нибудь онлайн-брокером и вложением в те же самые индексные фонды по той же самой стратегии, то, конечно, WealthSimple выходит дороже с теоретически тем же самым результатом по доходности. Практически компания берет на себя мгновенное реинвестирование дивидендов и регулярную перебалансировку портфеля, для возвращения к идеальному «стратегическому» соотношению. (Например, если по стратегии активов, А и Б должно быть одинаково, а, А вырос в 2 раза, то ¼ А надо продать и ½ Б докупить, их тогда опять станет одинаково, 1.5 от изначального числа.) То и другое опять же несложно делать вручную, но ведь и проект для ленивых.

Кроме того, WealthSimple хоть и дороже брокера, но в абсолютных цифрах дешев — они берут 0.4−0.5% от капитала в год. Т. е. при, скажем, вполне нестыдных двадцати тысячах долларов инвестиций цена расслабленности — 100 $ в год, говорить не о чем, тем более, что и любой брокер тоже не идеально бесплатен.

Кроме простоты и прозрачности, ещё одно отличие стартапа — демократичность. WealthSimple готов принимать любые вложения, а для счетов меньше 500 долларов даже комиссию отключил. Работает проект в США и Канаде, запущен в публичный доступ в августе 2014-ого, высокодоходная стратегия за это время заработала 18%, за вычетом комиссии — 6.3% годовых. Впрочем, это, конечно, не показатель работы WealthSimple, а исключительно заслуга мировых финансов. Инвестиций в себя, а не в рынок компания подняла 45 миллионов долларов, всё, естественно, на маркетинг, больше никуда им тратить не надо.