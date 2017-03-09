Владелец Life Арам Габрелянов инвестирует до $3 млн в новый проект по производству и продаже нативного контента «Изюм». Габрелянов рассказал, что цель агентства — стать бредом номер один на российском рынке нативной рекламы. Он полагает, через 3 года проект будет приносить прибыль. 6 марта у запускаемой компании появился свой сайт, также уже есть официальные страницы в социальных сетях. Проектом займутся примерно 40 человек, возглавит его Дарина Евтушенко, которая работала как заместитель главреда Life.