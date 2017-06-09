В 2016 году часть россиян, которая делает покупки в интернете, увеличилась с 20% до 23%. Всего товары и услуги онлайн заказывают 30% пользователей интернета. Наиболее активно покупают одежду, обувь, спортивные товары (48%), предметы для дома (26%) и электронику (14%). При этом Россия отстает от Евросоюза (где доля — 55%) и лидирующих стран в этой сфере — разрыв с Великобританией и Данией примерно трехкратный (более 70%). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).
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Какая именно часть россиян делает покупки не так важно как важен общий процент онлайна по отношению к офлайну, потому как один человек может раз в год что то купить, а может каждую неделю, так вот по сравнению с тем же Китаем доля онлайн покупок по отношению к традиционной рознице у нас ниже примерно в 3−4 раза, есть куда расти, по крайней мере иностранцам, в деньгах они уже 30−35% российского екомерсе занимают, в штуках уже под 70% их доля.
Российские интернет-магазины в перспективе будут только по своим домашним регионам отсиживаться, такой недо онлайн, настоящий онлайн федерального масштаба, иностранцами с помощью Почты России уже подмят под 100%
Денис, есть источник данных по Китаю или это общие ощущения?
Много такой инфы на глаза попадалось, вот здесь пишут что онлайн уже 15% в Китае
https://www.digitalcommerce360.com/2017/02/06/online-shopping-china-grows-262−2016/
Когда там находишься кажется что эта доля вообще под 50% среди непродовольственных товаров, вероятно в крупных городах так и есть, но при размазывании по всей страны наверно 15% и получается, в любом случае по сравнению с нами просто космос.
В Китае государство уверено что интернет под его полным контролем, работают в нем только китайские компании и поэтому не боится вкладывать туда бешеные деньги и использовать его в экономике на полную катушку.
Они даже по сравнению с европой продвинулись по интернету очень конкретно, причем как по проводному так и по мобильному, очень быстрый мобильный интернет, кстати есть ощущение что европу даже мы обогнали, что звучит странно, привыкли же на них снизу вверх смотреть, такое впечатление что европейцы не понимают важность интернета в новой экономике, ну или видят что все американцам сдали и не торопятся его развивать.
А вот у нас с засильем иностранцев в интернете государству думаю глупо серьезно вкладывать в сеть, потому как все ништяки от инфраструктуры иностранным компаниям достанутся, поиск им уже просрали, екомерс тоже, видео сервисы просрали, как то еще соц. сетки и емаил держатся, но скоро и им кирдык если американцев не выгнать.
Хорошо хоть онлайн кинотеатры защитили, хоть они выживут.