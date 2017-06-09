По сообщениям пользователей, «Яндекс» тестирует «Дзен» на своей главной странице. Кроме ссылок на новости Я.Дзен также предлагает смотреть онлайн телевизионных каналов.

А вы уже видели, что Яндекс сотворил? Прямо на главной странице поисковика добавился блок Дзена с персональными рекомендациями интересных для вас материалов. Причём там не только статьи, но и видео. А самое главное — на Яндексе появилось ТВ Онлайн. Вероятнее всего нововведения доступны не всем, а мою приватную сессию для посещения LinkedIn алгоритмы сочли за пользователя на котором можно протестировать сей функционал.

«Яндекс» представил обновлённую версию «Дзена» в ходе конференции YaC в мае. Компания запустила на базе сервиса блог-платформу для независимых авторов, изданий и брендов.