По сообщениям пользователей, «Яндекс» тестирует «Дзен» на своей главной странице. Кроме ссылок на новости Я.Дзен также предлагает смотреть онлайн телевизионных каналов.
А вы уже видели, что Яндекс сотворил? Прямо на главной странице поисковика добавился блок Дзена с персональными рекомендациями интересных для вас материалов. Причём там не только статьи, но и видео. А самое главное — на Яндексе появилось ТВ Онлайн. Вероятнее всего нововведения доступны не всем, а мою приватную сессию для посещения LinkedIn алгоритмы сочли за пользователя на котором можно протестировать сей функционал.
«Яндекс» представил обновлённую версию «Дзена» в ходе конференции YaC в мае. Компания запустила на базе сервиса блог-платформу для независимых авторов, изданий и брендов.
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Онлайн ТВ на главной странице — это похоже болт на молодой аудитории и признание себя старперами.
«блок Дзена с персональными рекомендациями»
Вот персональных рекомендаций я там не увидел вообще, или что называется персональными рекомендациями?
Один первых заголовков в Дзене: «Гинеколог рассказала, почему никогда не будет рожать»
Это мне выдаётся с пометкой персональная лента публикаций, а я айтишник с уклоном в медиа и тематику частного домостроения, где в таких заголовках мой персональный интерес!??? Или еще заголовок: «46-летняя актриса Анастасия Заворотнюк удивила «новым» лицом» — Где здесь персональный интерес? По моему эта новость даже больше для женщин, они даже по полу попасть не могут, не говоря про интерес юзера, который и рядом не стоял с заголовками в Дзене.
Дмитрий Подлужный «это похоже болт на молодой аудитории и признание себя старперами» — Молодая аудитория прекрасно смотрит онлайн ТВ, а если поговорить с молодежью которая «якобы» не включает телевизор, то оказывается что они видел все ключевые ТВ-шоу сезон и полностью в курсе. Они этот контент потребляют не всегда на ТВ, чаще в интернете, но они его потребляют. Или вы думаете, что это пенсионеры смотрят программы Малахова на youtube и дают им миллионы просмотров?
[quote]Один первых заголовков в Дзене: «Гинеколог рассказала, почему никогда не будет рожать"[/quote]
Я не сотрудник Яндекса (сразу скажу), но если Вы видите кликбейты, то на такие каналы можно смело жаловаться (именно каналы Яндекс.Дзен, а не то, что парсится с сайтов). Кликбейты, согласно правилам Яндекс.Дзен запрещены.
В целом же, как было объяснено, благодаря Вашим лайкам и дизлайкам будет формироваться та лента, которая Вам интересна. То есть Вы должны дать машине какое-то направление, чтобы она могла двигаться.