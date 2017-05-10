С 16 мая Tele2 повысит цены на два архивных пакетных тарифа и на часть дополнительных опций в Москве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение оператора на сайте. Стоимость тарифа «Черный 04_2016» увеличится на 50% до 149 рублей в месяц, тарифа «Очень черный 04_2016» — на 16% до 349 рублей. Также стоимость для пользователей всех архивных пакетных тарифов будет на 30% выше, а цена за дополнительные минуты и sms-сообщения после исчерпания пакета поднимется с 1,5 до 1,95 рублей.
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Я в этой теме дилетант, но насколько правомерно изменение условий по действующим договорам обслуживания? Есть статья Статья 450 ГК РФ, есть статья 310, есть договор. Если я обращусь в Федеральную службу по надзору в сфере связи и массовым коммуникациям есть ли шанс, что оператора оштрафуют и мне вернут те условия, которые были при подписании договора?
Видимо нет. Так как наказания сотовых операторов за те или иные тарифы выносит другое ведомство, ФАС. См.:
ФАС заставила «большую четвёрку» снизить цены на СМС-рассылки. Это может возродить услугу → Roem.ru
ФАС пригрозил судом за повышение цен на роуминг — в ответ сотовые операторы попросили помочь в переговорах с партнерами → Roem.ru
и так далее.