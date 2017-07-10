Крымский оператор «Миранда-медиа» запустил вторую волоконно-оптическую линию передачи (ВОЛП) «Симферополь — Ростов-на-Дону». В компании отметили, передал ComNews, что новая линия связи будет использоваться параллельно с первой магистральной линией связи, проложенной в 2014 г. по дну Керченского пролива, а также в качестве резерва в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

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Часть жителей Крыма и Севастополя 31 мая 2017 года не смогли получить доступ к сайтам «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекса». Выяснилось, что крупные провайдеры полуострова стараются диверсифицировать подключения и приблизительно половина интернет-трафика в Крым идёт через керченскую линию с материковой части России, а другая через украинские каналы, оставшиеся со старых времен. А российские сайты в стране заблокированы. Спустя месяц на единственной тогда волоконно-оптической линии связи с Рунетом на участке Темрюк—Керчь произошла авария.