Разработчик операционной системы Sailfish создал смартфон с двумя ОС — Sailfish и Android. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Открытой мобильной платформы» (ОМП) Павла Эйгеса. Тестовой моделью стал Sony Xperia X. При включении телефона пользователь может выбрать одну из двух операционных систем. По мнению представителей компании, Android выберут для личных нужд, а Sailfish — для работы. Эйгес также сообщил, что после доработки платформа может быть установлена и в другие смартфоны.