С мая 2016 по апрель 2017 года владельцы жилья в России, сдававшие его через Airbnb, суммарно получили $32 млн с учетом комиссий сервиса. Чаще всего через него бронировались квартиры и комнаты в Санкт-Петербурге, сообщил РБК. […] комиссия с владельцев сдаваемого в аренду жилья составляет 3−5%, с гостей — 5−15%. Таким образом, выручка Airbnb в России за указанный период могла достигать $6,4 млн. […] На апрель 2017 года сервис предлагал 42 тыс. объявлений о сдаче жилья в разных городах России. При этом всего за 12 месяцев в России 13,3 тыс. хозяев фактически сдали свое жилье через сервис, отмечается в отчете Airbnb. В среднем за сдачу в аренду каждый из хозяев недвижимости зарабатывал за год $900. […] С мая 2016 по апрель 2017 года число пользователей Airbnb из России, которые снимали жилье, составило 958 тыс. человек.