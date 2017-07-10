Владелец Forbes выиграл суд против экс-автора издания Елены Зубовой


Развитие событий: Журналисты Forbes рассказали суду о нарушениях своим владельцем «Закона о СМИ» (11 июля)

В декабре 2016 Елена Зубова объявила об увольнении по собственному желанию из Forbes. В ноябре она и её коллеги обвинили владельца издания во вмешательстве в редакционную политику. Зубова оценила своё увольнение в одну годовую зарплату и небольшую компенсацию за моральный вред. Но доказать свою правоту суду не смогла. Пресненский суд 10 июля 2017 года отклонил исковые требования Зубовой:

«Я удовлетворен тем, что суд не поддержал ее заявление, которое я считаю эмоционально окрашенным, — передала RNS пресс-служба ACMG слова главного редактора Forbes Николая Ускова. — Редакция Forbes всегда придерживалась и придерживается высоких стандартов независимой журналистики. Меня удивили претензии, которые возникли у нашей бывшей коллеги Елены Зубовой к издателю Forbes. В соответствии с законом о СМИ и уставом Forbes редакция самостоятельно определяет редакционную политику издания. Ни одна из статей Елены не была снята из номера или электронной версии издания, никто не указывал ей, какую тему выбрать, а от какой отказаться».

Владелец российского Forbes выиграл суд против бывшего журналиста издания

Владелец российского Forbes Александр Федотов выиграл суд против бывшего журналиста делового журнала Елены Зубовой, которая оспаривала свое увольнение из журнала. О решении суда в пользу Федотова RNS сообщили в пресс-службе медиагруппы ACMG, в которую входит журнал. В начале года Зубова подавала иск в Пресненский районный суд Москвы, ответчиками выступали ЗАО «Арт Трейдинг Портфолио Менеджмент» и АО «АС РУС Медиа», входящие в группу ACMG. Кроме того, соответчиками в процессе также выступали сам Федотов и главный редактор журнала Николай Усков.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое