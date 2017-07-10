В декабре 2016 Елена Зубова объявила об увольнении по собственному желанию из Forbes. В ноябре она и её коллеги обвинили владельца издания во вмешательстве в редакционную политику. Зубова оценила своё увольнение в одну годовую зарплату и небольшую компенсацию за моральный вред. Но доказать свою правоту суду не смогла. Пресненский суд 10 июля 2017 года отклонил исковые требования Зубовой:

«Я удовлетворен тем, что суд не поддержал ее заявление, которое я считаю эмоционально окрашенным, — передала RNS пресс-служба ACMG слова главного редактора Forbes Николая Ускова. — Редакция Forbes всегда придерживалась и придерживается высоких стандартов независимой журналистики. Меня удивили претензии, которые возникли у нашей бывшей коллеги Елены Зубовой к издателю Forbes. В соответствии с законом о СМИ и уставом Forbes редакция самостоятельно определяет редакционную политику издания. Ни одна из статей Елены не была снята из номера или электронной версии издания, никто не указывал ей, какую тему выбрать, а от какой отказаться».