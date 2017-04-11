В отчете Института исследований интернета (ИИИ) говорится, что с учетом особенностей организации и работы Рунета уменьшить скорость доступа к сервисам Google технически невозможно, сообщили «Ведомости». Замедление доступа возможно только в 4 точках и ценой многомиллиардных инвестиций.
Обновлено 16:45, справка Института Исследований Интернета о технических возможностях операторов связи ограничивать скорость сайтов → PDF-документ.
Идея внести поправки в законодательство, благодаря которым стало бы возможным замедлить доступ к сайтам-нарушителям российских законов, появилась при обсуждении дела ФАС против Google. Американское и ирландское юрлица компании принципиально не платят назначенные в РФ штрафы. Они не устранили доказанные ещё в 2015 году нарушения антимонопольного законодательства. Работающих средств принуждения у ФАС России нет — за неоплаченный штрафы и неисполнение предписаний ФАС назначила новые небольшие штрафы, которые Google тоже не стал платить, как и основную сумму.
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Ну тогда блокировать его совсем.
Идет война с сша (пока что информационная) главное оружие в этой войне не должно работать в РФ
Дядя Денис вы еще от андроидов и эплов откажитесь, и вообще берите винтовку в зубы и валите рыть окопы в Калининграде
Прикольный институт! Исследовал-исследовал и забыл, что российские операторы умели замедлять «сайты» даже по типу соединения-протоколу, а не то, что там по известному списку ip и адресам. Как все прекрасно замедляли торренты на мобильных анлимах, когда в стране были мобильные анлимы. Отсылка к судьбе малых нищих операторов, у которых, видите ли, непродвинутый аппаратный парк, имеет смысл ровно на долю этих операторов на рынке. Она меньше 100%. А в идее возмездия речь идёт, как раз, о работе с некой долей посещений.
Возмездие для Google не преследует целью абсолютное препятствие для посещения его сервисов. Идея заключалась в том, что нужны просто болезненные сокращения объёмов чувствительного трафика. Поэтому начать можно с Москвы, где все операторы продвинутые, и совершенно спокойно могут замедлить доступ к Google Analytics, AdWords, AdSense, возможно к платёжным гейтам Googel и так далее.
Сколько сотовых операторов связи, и сколько остальных (стационарных) поставщиков интернет услуг?
И не стоит забывать, «замедление» не в интересах поставщика, и Google уже давно использует GGC, что в свою очередь сводит на нет возможность замедлить время отклика/ограничить скорость глобально.
Надо еще блокировать все «не наши» процессоры и память. А то мало ли как и когда они в информационной войне «выстрелят».
Почем в нашей стране все через одно место?
Кооинибудт может себе представить ситуацию когда имюностранная компания не выполняет решение американского суда? Нечего фигней страдать, сказали а, говорите б. Блокируйте полностью Гугл. Если не можете Гугл блокировать вносите его в санкционный список и запрещайте российским компаниям с ним работать. А то бабло за рекламу в России Гугл получает, а платить штрафы не хочет. Я не говорю о правильности неправильности решение суда, а об общем подходе нашего государства к проблемам. А то у нас то турецкие овощи вредны, а через день опять их есть можно. Стыдно для великой державы так себя вести.
Тот самый момент, когда ограничить «малой кровью» нельзя, а заблокировать… ну вы понимаете — Яндекс там, Спутник… сотни миллионов писем, видеозаписей, реклама, CDN, школьники….
>вы еще от андроидов и эплов откажитесь
Вот те на, все-таки андройд таки не опенсорс по вашему?, а то тут многие с пеной у рта доказывали что гугл просто ведущий разработчик, а тут вона как, забаним гугл и встанет андройд.
>Надо еще блокировать все «не наши» процессоры и память
Ну чисто американские почему бы и нет, а сколько их осталось то, чисто американских?
>Стыдно для великой державы так себя вести.
Особенности демократии, ведь хомячков требующих
хлебагугла слушают и учитывают…
Заявление ИИИ выглядит настолько политически окрашенным, что такому заявлению, чтобы не сводить его к банальному лоббизму, необходимо прозрачное техническое обоснование. Институт — неизвестный. Поэтому надо, для начала, понять — это лоббистская структура, экспертная, отраслевая, какая? С ненулевой вероятностью, если выложить отчёт ИИИ куда-нибудь на Хабр, добрые люди тут же накидают over9000 контаргументов. Я, думаю, что (анонимно) смогут придумать хорошее решение по замедлению Google, те же сисадмины «Яндекса».
Справка Института Исследований Интернета о технических возможностях операторов связи ограничивать скорость сайтов (PDF, скачать документ).
Почти вся электроника в России — китайская. Произведена в стране с которой СССР сравнительно недавно дрался в пограничных конфликтах, во вьетнамо-китайской войне (за китайцев были США, за Вьетнам — СССР). Хорошо, для Пекина, что никаких средств для противодействию тому или иному трафику в России нет.