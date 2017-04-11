В отчете Института исследований интернета (ИИИ) говорится, что с учетом особенностей организации и работы Рунета уменьшить скорость доступа к сервисам Google технически невозможно, сообщили «Ведомости». Замедление доступа возможно только в 4 точках и ценой многомиллиардных инвестиций.

, справка Института Исследований Интернета о технических возможностях операторов связи ограничивать скорость сайтов → PDF-документ

Идея внести поправки в законодательство, благодаря которым стало бы возможным замедлить доступ к сайтам-нарушителям российских законов, появилась при обсуждении дела ФАС против Google. Американское и ирландское юрлица компании принципиально не платят назначенные в РФ штрафы. Они не устранили доказанные ещё в 2015 году нарушения антимонопольного законодательства. Работающих средств принуждения у ФАС России нет — за неоплаченный штрафы и неисполнение предписаний ФАС назначила новые небольшие штрафы, которые Google тоже не стал платить, как и основную сумму.