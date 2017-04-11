Владелец «Мегафона» и Mail.Ru Group Алишер Усманов в ближайшее время не собирается снова вкладываться в технологические стартапы. «Стоимость многих активов в этом секторе уже перегрета», — сообщил он. Миллиардер снова заинтересовался сырьевыми компаниями, так как они «обещают высокую доходность инвестиций», и планирует накопить средства для новых инвестиций и сократить долг некоторых своих компаний.