Владелец «Мегафона» и Mail.Ru Group не собирается вкладываться в технологические стартапы


Владелец «Мегафона» и Mail.Ru Group Алишер Усманов в ближайшее время не собирается снова вкладываться в технологические стартапы. «Стоимость многих активов в этом секторе уже перегрета», — сообщил он. Миллиардер снова заинтересовался сырьевыми компаниями, так как они «обещают высокую доходность инвестиций», и планирует накопить средства для новых инвестиций и сократить долг некоторых своих компаний.

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