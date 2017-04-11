7 апреля «Медиазона» подала в суд на Министерство иностранных дел из-за того, что МИД не ответило на запрос о возможной встрече посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка и сенатора США от Аризоны Джеффа Сешнса, который сейчас занимает пост генерального прокурора страны. Издание оспаривает «незаконное бездействие» внешнеполитического ведомства. В The Washington Post писали, что Сешнс два раза встречался с Кисляком до вступления в должность, однако скрыл эту информацию и заявил, что не имел каких-либо контактов с представителями России.

Обновлено: Иск отклонили. Полный пересказ истории.