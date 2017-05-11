Алексей Трудов опубликовал исследование «Какие страницы теряют трафик от Баден-Бадена на качественных статейных сайтах» в своем блоге, посвященном SEO, веб-аналитике и продажам. Он выделил следующие главные пункты:

Баден-Баден проявляет себя как фильтр , наложенный на документ ( или хост), без привязки к конкретным запросам.

наложенный на документ или хост), без привязки к конкретным запросам. Постраничный характер санкций позволяет провести сравнительный анализ документов с разной динамикой трафика после 22 марта и использовать результаты на практике.

В ходе исследования не было выявлено прямое влияние поведенческих факторов. Различия относятся в первую очередь к текстовым метрикам.

Для статейных сайтов относительно высокого качества выявлены следующие характеристики попавших под санкции страниц: высокая водность , высокая частота биграмм и триграмм , плохо коррелирующая с частотой входящих в них слов. Проще говоря , спамные тексты по мнению « Яндекса» содержат много стоп-слов , а также избыток устойчивых сочетаний из нескольких слов. При этом сама по себе частота устойчивых сочетаний может быть не слишком большой.

высокая частота биграмм и триграмм плохо коррелирующая с частотой входящих в них слов. Проще говоря спамные тексты по мнению Яндекса» содержат много стоп-слов а также избыток устойчивых сочетаний из нескольких слов. При этом сама по себе частота устойчивых сочетаний может быть не слишком большой. Для интернет-магазинов и корпоративных сайтов наблюдаются схожие тенденции , однако в этом случае размер выборки не позволяет делать выводы с высокой степенью уверенности.

однако в этом случае размер выборки не позволяет делать выводы с высокой степенью уверенности. «Тошнота», как академическая , так и классическая , не является самостоятельным полезным сигналом.

так и классическая не является самостоятельным полезным сигналом. Для возврата трафика требуется повышение естественности текста. По всей видимости , «Яндекс» оценивает ее комплексно. Любые показатели следует воспринимать только как ориентиры , демонстрирующие лишь часть общей картины.