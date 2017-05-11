Алексей Трудов опубликовал исследование «Какие страницы теряют трафик от Баден-Бадена на качественных статейных сайтах» в своем блоге, посвященном SEO, веб-аналитике и продажам. Он выделил следующие главные пункты:
- Баден-Баден проявляет себя как фильтр, наложенный на документ (или хост), без привязки к конкретным запросам.
- Постраничный характер санкций позволяет провести сравнительный анализ документов с разной динамикой трафика после 22 марта и использовать результаты на практике.
- В ходе исследования не было выявлено прямое влияние поведенческих факторов. Различия относятся в первую очередь к текстовым метрикам.
- Для статейных сайтов относительно высокого качества выявлены следующие характеристики попавших под санкции страниц: высокая водность, высокая частота биграмм и триграмм, плохо коррелирующая с частотой входящих в них слов. Проще говоря, спамные тексты по мнению «Яндекса» содержат много стоп-слов, а также избыток устойчивых сочетаний из нескольких слов. При этом сама по себе частота устойчивых сочетаний может быть не слишком большой.
- Для интернет-магазинов и корпоративных сайтов наблюдаются схожие тенденции, однако в этом случае размер выборки не позволяет делать выводы с высокой степенью уверенности.
- «Тошнота», как академическая, так и классическая, не является самостоятельным полезным сигналом.
- Для возврата трафика требуется повышение естественности текста. По всей видимости, «Яндекс» оценивает ее комплексно. Любые показатели следует воспринимать только как ориентиры, демонстрирующие лишь часть общей картины.
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