Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что россияне теряют и без того слабый интерес к продукции LeEco: «Выстроенная компанией модель дистрибуции посредством интернет-заказов в России не работает». До весны 2016 года региональный глава производителя телефонов Виктор Сюй был топ-менеджером онлайн-магазина JD.com и специализировался, в частности, на продажах из Китая в Россию; вместе с Сюем в LeEco перешёл гендиректор российского офиса JD.com Алекс Васильев — в LeEco Васильев задержался всего семь месяцев и ушёл в логистическую дочку Alibaba Group в РФ. «Бренд LeEco в России уже исчерпал себя, и теперь компания пытается вдохнуть в него новую жизнь, сменив название», — предположил Эльдар Муртазин. В мае 2016 года LeEco пообещали привезти в Россию китайское кино, «железо» и приценились к IVI и Megogo — на практике получилось лишь продать некоторое количество электроники.

Президент российского и восточноевропейского LeEco Виктор Сюй пообещал «Коммерсанту», что его компания летом 2017 года запустит в России линейку смартфонов LeRee на основе продукции компании Coolpad. Крупнейшим акционером Coolpad компания LeEco стала в июне 2016-го. Холдинг приобрел 11% акций за $135 млн, увеличив свою долю до 28,9%.

Ранее Coolpad и её партнёры объявляли о том, что они заняты разработкой и подготовкой к производству смартфона YotaPhone 3, который, по-слухам, тоже может появиться летом 2017 года. Предыдущие версии этого телефона привозили и продавали в России (но не продавали на важном для китайцев американском рынке). YotaPhone традиционно вызвал интерес у российской прессы, но большой популярности в РФ телефоны YotaPhone прошлых версий не достигли.