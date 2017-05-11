Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что россияне теряют и без того слабый интерес к продукции LeEco: «Выстроенная компанией модель дистрибуции посредством интернет-заказов в России не работает». До весны 2016 года региональный глава производителя телефонов Виктор Сюй был топ-менеджером онлайн-магазина JD.com и специализировался, в частности, на продажах из Китая в Россию; вместе с Сюем в LeEco перешёл гендиректор российского офиса JD.com Алекс Васильев — в LeEco Васильев задержался всего семь месяцев и ушёл в логистическую дочку Alibaba Group в РФ. «Бренд LeEco в России уже исчерпал себя, и теперь компания пытается вдохнуть в него новую жизнь, сменив название», — предположил Эльдар Муртазин. В мае 2016 года LeEco пообещали привезти в Россию китайское кино, «железо» и приценились к IVI и Megogo — на практике получилось лишь продать некоторое количество электроники.
Президент российского и восточноевропейского LeEco Виктор Сюй пообещал «Коммерсанту», что его компания летом 2017 года запустит в России линейку смартфонов LeRee на основе продукции компании Coolpad. Крупнейшим акционером Coolpad компания LeEco стала в июне 2016-го. Холдинг приобрел 11% акций за $135 млн, увеличив свою долю до 28,9%.
Ранее Coolpad и её партнёры объявляли о том, что они заняты разработкой и подготовкой к производству смартфона YotaPhone 3, который, по-слухам, тоже может появиться летом 2017 года. Предыдущие версии этого телефона привозили и продавали в России (но не продавали на важном для китайцев американском рынке). YotaPhone традиционно вызвал интерес у российской прессы, но большой популярности в РФ телефоны YotaPhone прошлых версий не достигли.
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Мнению Муртазина никакого доверия нет. Известный хейтер, который поливает помоями всех, кто не заносит ему денег. Известно же, что плотно сидит на игле у Самсунга. Что бы ни происходило: аккумы взрываются, обваливаются акции — ничего, они молодцы, прорвутся! Главное Эльдару регулярно заносить :)) А Leeco хейтит, потому что потроллили Самсунг на своей презентации. C тех пор главный аналитег всея Руси не прекращает крестовый поход против дерзких китайцев.
Кстати, качество девайсов у Leeco очень приличное, а в сочетании с ценой — вообще лучшее предложение на рынке. Пусть привозят новые модели. Нам от этого только хорошо: больше выбор, ниже цены, без переплаты за раздутые бренды.
Молодой человек, достаточно одного вашего абзаца чтобы понять, что Муртазин как минимум гораздо умнее вас.
Муртазин, как минимум, необъективен и ангажирован
Муртазин умен настолько, что много лет пишет про очевидные для него причины неудачи Яндекса с попытками сделать свою версию Андроида (по аналогии со своей версией браузера), а уж «кейс: Яндекс против Гугла» вообще разложил по полочкам. И если редакция «Роем!» сочла возможным для себя цитировать Муртазина из Ъ, то стоит тогда сделать и подборку про упомянутый кейс — там жира еще больше.