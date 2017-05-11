11 мая стало известно, что мессенджер WeChat убрали из реестра запрещенных сайтов. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора. В ответ на требование ведомства WeChat International Pte Ltd предоставили сведения, которые необходимы для внесения в реестр организаторов распространения информации.

Обязанности организатора распространения информации возникают в силу закона и не зависят от факта внесения в реестр, напомнил принцип Роскомнадзор. Китайский WeChat был заблокирован Роскомнадзором 4 мая 2017 года.