10 мая Владимир Путин подписал указ об утверждении «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 гг.». Согласно документу, одна из задач государства — создать механизм регулирования онлайн-сервисов, которые похожи на СМИ. Также документ предусматривает запрет анонимности в интернете.
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Лед тронулся господа присяжные заседатели.
С анонимностью пора кончать, это серьезный тормоз для развития интернета, препятствие для становления новой цифровой экономики будущего.
Рад что Путин готов потратить свой рейтинг на непопулярное, но очень нужное для страны решение.
Российской IT индустрии быть, китайский опыт нам в помощь.
Невозможно запретить анонимность в интернете. Закономерно, что ВПутин этого не понимает.
Безусловно развитие коммерции в интернете это приоритет нашего правительства. И то что все эти меры принимаются в год перед выборами это просто совпадение. Интернет поипасаонту это то к чему весь мир стремиться. Вот только пробела в том что основной объем он Лайн коммерции приходится на США где не все даже паспорта/водительские права имеют. Вот уж где анонимность препятствует развитию интернета. Вот только «а мужики-то и не знают» …
представил себе ситуацию в глубине веков:
-давайте введём паспорта для всех
-нельзя запретить анонимность, закономерно, что правители этого не понимают!
ну и дальше стандартный набор рассуждений о том, что паспорт можно подделать, или купить чужой, или вообще жить без паспорта.
Вообще-то внутренние паспорта это советский странный выверт, как сухой лёд и птичье молоко. В мире такое распространено не повсеместно вовсе.
>представил себе ситуацию в глубине веков:
Вот сейчас все тоже самое с воровством цифровых товаров, такое же недоумение как можно платить за то что легко
украстьскачать, хотя украсть физический товар для большинства уже как то не ловко в отличие от средних веков, а ведь разницы то никакой, что при производстве цифрового, что при производстве физического товара использовался труд людей который должен быть оплачен.
Но ничего прогресс не остановить, развитие идет, грядет цифровая экономика где воровство цифровых товаров не допустимо, раньше за воровство руки отрубали, сейчас это конечно не гуманно, но как в германии можно уже жестоко штрафовать не только распространителей, но и потребителей.
И анонимность в сети такой же пережиток прошлого с которым в будущее не пустят.
> это советский странный выверт,
Не пишите о том чего не знаете, документ удостоверяющий личность есть и был практически в каждой стране, не важно как он называется, в тех же сша водительские удостоверения раздают фактически без экзаменов, их можно сдать через интернет и может по сути сдать твой товарищ за тебя, экзамен на вождение тоже фактически отсутствует, это сделано потому что права в сша имеют такой же статус как у нас паспорт, просто у нас и в европе трезво рассудили что на права нужно все-таки серьезно учить людей и принимать экзамены и чем строже тем лучше, а не в место паспортов их раздавать.
>>"интернет-сервисы, похожие на СМИ"
В совковое время очень похожими на СМИ были заборы (на них тоже писали разные злободневные слова), общественные туалеты (там на стенах тоже были шедевры народного общения) и слухи. Слухи — оооч мощная система. Анекдоты ещё (анекдоты «политические» сейчас вымерли практически). С установлением контроля за интернет-сервисами «похожими на СМИ» придется контролировать и всё похожее на забор.
>С установлением контроля за интернет-сервисами
Я уверен такой задачи и не стоит, стоит задача чтоб отвечали за слова, написал про тоскану димона, придъяви доказательства, нет доказательств получай по мордам.
>придется контролировать и всё похожее на забор.
В Сингапуре с этим успешно справились, страна теперь чистенькая при чистенькая, не смотря на то что населена на 76% китайцами, свиньями еще теми.
Всё просто, закроют youtube, чтобы всякие там ФБК не порочили честь премьера и других членов правительства, быстро найдут осмелившегося что то «нехорошее» написать в инете
и т. д. Только не понимаю, как это они собираются делать. Инет не газета…
Настораживает меня всё это. Особенно про контроль «похожего на СМИ» — под таким соусом можно оформить весь интернет.
>Я уверен такой задачи и не стоит,
Увы, это тот случай, когда ваша уверенность совершенно никого не успокаивает и вряд ли влияет на положение дел.
А я и сегодня не вижу смысла платить за цифровой контент. Всё изменилось. Люди готовы платить за удобство услуги. Например, я покупаю приложения в апсторе, айтюнзе, гугльплее и стиме именно потому, что удобно иметь приложения с настройками и сохранениями в облаке, не запариваться переносом и хранением, а просто ставить тогда, когда нужно и пользоваться.
А в США вместо внутреннего паспорта номер соцстрахования и водительское удостоверение, это да. Хотя всё это отмирающий вид, универсальный цифровой паспорт грядёт. Но попытки принудительно деанонимизировать интернет обречены на провал, это как соревнование брони и снаряда — на любую броню можно найти подходящий снаряд, а вот найти броню, которая будет защищена от любых снарядов — не получится.
>США
http://www.pcgamer.com/goodbye-internet-privacy-us-house-of-representatives-just-killed-fcc-privacy-rules/
Еще одна история про распил (причем распилить за период до 30 года можно уже сегодня!). Это наверно те же спецы, что и спутник реализовали будут анонимность ликвидировать. Ой…не реализовали :)
Хотя, конечно извиняюсь. Как-то вульгарно и глупо высказался. Верим в хорошее. Правда, все-же берут сомнения.