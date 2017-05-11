Акционеры «Яндекса» рассмотрят вопрос том, чтобы разрешить СД одобрить выкуп до 20% акций компании класса А, следует из повестки к годовому собранию акционеров Yandex N.V. Данное разрешение будет действовать в течении 18 месяцев. Акции класса A торгуются на NASDAQ и дают обладателю один голос на собрании акционеров, у акций класса B 10 голосов, большая часть данных бумаг принадлежит основателям и менеджменту компании. В «Яндексе» уточнили, что подобный вопрос был одобрен также и прошлым ОСА компании в 2016 году (весной прошлого года голосующую долю в компании довёл до 47,21% основатель «Яндекса» Аркадий Волож). Как правило, собрание акционеров одобряет возможность выкупа акций компании для того чтобы провести процедуру обратного выкупа акций в случае возникновения благоприятной рыночной конъюнктуры.

По некоторым оценкам 2014 года, совет директоров компании имеет разрешение акционеров, которое, при наличии желания и возможностей, позволяет выкупить с рынка практически весь free-float. Прошлые программы выкупа могли объявляться из-за снижения рыночной стоимости бумаг Yandex, что «позволяет выкупать бумаги быстрее запланированного», — передавал «Блумберг» слова представителя компании. Однако весь последний год котировки бумаг Yandex росли, хотя максимальных значений прошлых лет не достигали.