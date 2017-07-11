Самыми популярным товаром этим летом в «Евросети» стал спиннер со временем вращения более 6 минут, на втором месте WiFi-роутер TP-Link, на третьем месте — водонепроницаемые портативные колонки JBL, сообщил PCMagazine RU. Смартфонов (или компьютеров) в лидерах продаж нет.
Мобильный ритейл в чистом виде уже несколько лет остается убыточным. Об этом «Роем!» говорили все участники рынка, и попытка кого-то из игроков увеличить долю на этом рынке в принципе означает желание получать больше убытков.
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Смартфоны все больше и больше уже идут по каналам кроссбордера (экономия за счет налогов и пошлин достигает 50%), и дальше будет больше, так что думаю пора закрывать 50−70% салонов евросети и связного, на спиннерах все эти салоны не выживут.
Как раз наоборот, они не выживут, если будут продавать смартфоны вместо спинеров.
Тут всё не так просто. Спиннер — это сложный механико-електронный прибор, обеспечивающий комплексное чарующее психо-физиологическое воздействие на своего оператора. Для консультаций по спиннерам нужны высококлассные специалисты. Заметьте, все спиннеры исключительно импортные. Последствия их воздействия до конца не изучены. Для импортозамещающего производства нужен новый научно-технический задел, желательно, опережающего характера. А наш МинобриН до сих пор не подготовил мероприятия по обеспечению потребностей экономики в таких специалистах, не создана рабочая группа, не определены критические технологии, нет даже дорожной карты. Ещё 1−2 года и мы отстанем в спиннерах от всех цивилизованных стран навсегда.
и т. п.). Подобрать мальчика (девочку) из хорошей (правильной) семьи для руководства всем этим процессом. Фух.
Совершенно необходимо параллельно с проектом «кортеж» в кратчайшие сроки запустить проект «вертун» по выпуску отечественных спиннеров для первых лиц государства. Обязать соответствующие министерства и ведомства разработать свои дорожные карты и согласовать их в единый план государственного развития производства изделий ВПО (вертящиеся пальцевые объекты) для различных ведомств и гос структур, а также, для населения. Создать реестр отечественных производителей, определить порядок их лицензирования. При этом максимально упростить лицензирование для производителей, которые не будут поставлять спиннеры для гос нужд. Минпромторгу разработать соответствующие меры поддержки (субсидирование, программу утилизации
>Как раз наоборот, они не выживут, если будут продавать смартфоны вместо спинеров.
Раньше вот вместо спиннеров были четки, это же сколько денег упустила евросеть в свое время, или там были четки? Никто не помнит?
PS Правда какая глупость, салону сотовой связи продавать телефоны, только спинеры, только хардкок.