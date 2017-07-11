Otto Group и PickPoint подвели итоги 9-месячной работы сервиса по возврату неподошедших покупок, сообщил Oborot.ru. […] Перед запуском услуги ритейлер прогнозировал увеличение потока обратных отправлений. В прошлом возврат был возможен только через «Почту России», в августе прошлого года подключились 2600 постаматов и пунктов выдачи PickPoint в 500 городах России. Участвовавшие в эксперименте магазины Quelle, OTTO, bonprix и Witt увеличения числа возврата покупок не обнаружили. Следует отметить, что возврат — платная услуга, она обходится покупателю в 200−430 рублей (в зависимости от региона).

Периодически участники e-commerce рынка называют обязательными для интернет магазинов премиальные опции: хорошая гарантия («официальная»), возврат, разрешение некого российского юрлица на продажу российскому покупателю зарубежного товара («белый импорт»). Так как иностранцам сложно предоставлять эти дополнительные услуги — могут звучать утверждения, что иностранные магазины российскому покупателю не очень-то и нужны.