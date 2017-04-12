Усманов о своих медийных активах: «Никакую цензуру я там не насаждаю»


Алишер Усманов дал интервью газете «Ведомости», где ответил на обвинения Алексея Навального, рассказал зачем он решил объединить «Мегафон» и Mail.ru Group, а также прокомментировал информацию о том, что он, якобы, вмешивался в редакционную политику принадлежащего ему ИД «Коммерсантъ».

Могу сказать только одно: никакую цензуру я там не насаждаю. Это не в моих правилах, и я вообще не принимаю участия в работе моих медийных активов. Единственный инцидент, когда я лично обратил внимание на деятельность «Коммерсанта», был в связи с хулиганской публикацией в журнале «Власть». Кстати, отстраненный тогда [главный] редактор [Максим Ковальский] сейчас снова работает в «Коммерсанте», потому что это не было политической цензурой или персональным конфликтом, а было ответом на этически недопустимый стиль и тон. Ожидаю от сотрудников соблюдения высоких стандартов культуры, а не единых политических взглядов. Предлагаю вам у вашего владельца [Демьяна Кудрявцева, бывшего гендиректора «Коммерсанта"] спросить: была цензура при нем? Бывало, я его не видел по полгода, — сказал Усманов.

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    Альтер Эго

    О причинах сделки Mail.ru и МегаФона («МегаФон» завершил покупку 63.8% голосующих акций Mail.ru Group в феврале 2017 года):

    «Мегафон» и Mail.ru собираются договориться о программе сотрудничества по big data. Это совершенно новое направление бизнеса, никто не знает, сколько эти данные стоят, поэтому, не будучи в тесных отношениях, компании никогда не договорились бы о цене. Mail.ru в этом партнерстве интересуют данные по геотаргетингу, которые всегда есть у мобильного оператора.

    P. S. Уже в марте «Мегафон» стал использовать данные Mail.ru Group для создания индивидуальных тарифов сотовой связи. Свои данные Mail.ru вероятно продал и «Сбербанку» (выкуп Mail.ru МегаФоном прошёл на деньги занятые именно в этом банке). Законность коммерциализации данных о пользователях и её пределы — это неоднозначный правовой вопрос. Как выяснилось в апреле, чтобы снять эту и другие неоднозначности, Mail.ru Group, «Яндекс» и операторы попытались опередить государство в регулировании Big Data — для чего создают ассоциацию, позднее к ней смогут присоединиться банки и страховые компании.

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