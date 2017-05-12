«Ведомости» собрали на специальном сайте воспоминания и пожелания бывших и нынешних сотрудников редакции Татьяне Лысовой. Издание попрощалось с главредом текстом, видео и в фотографиях.

В октябре 2016 главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова на заседании совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа», издающего газету, сообщила, что через полгода покинет свой пост по личным обстоятельствам — журналист намерен проводить больше времени с семьёй. В ноябре 2015 года российский предприниматель Демьян Кудрявцев стал единственным акционером «Ведомостей», выкупив доли Dow Jones и FT Group. В апреле Кудрявцев купил треть «Ведомостей» (и другие медиа-активы) у финской Sanoma. Имя нового главного редактора стало известно в марте 2017. Издание возглавил выдвинутый владельцами «Ведомостей», семьёй Демьяна Кудрявцева, журналист Илья Булавинов. Лысова выдвигала кандидатуру шеф-редактора Vedomosti.ru Екатерины Дербиловой, её поддержали трое директоров, за Булавинова отдали голоса 4 члена совета. Лысова остается в совете директоров «Ведомостей» минимум до конца текущего года.

Татьяна Лысова родилась в 1968 году в Москве. Окончила Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. С 1994 по 1995 год работала корреспондентом еженедельника «Коммерсантъ», с 1995 по 1999 год — редактор отдела компаний экономического еженедельника «Эксперт». С 1999 года — редактор отдела «энергоресурсы» газеты «Ведомости». Занимала различные руководящие посты в газете. Официально выполняет обязанности главного редактора с марта 2010 года. Ранее она уже занимала эту должность с 2002-го по 2007 год.